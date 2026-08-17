La situación de la mujer argentina que fue detenida en Japón con un centenar de dosis de cocaína es cada vez más grave. No solamente por la reciente captura con las dosis de las drogas, sino también porque ya tenía antecedentes por narcotráfico.
Quién es la argentina detenida con más de 100 cápsulas de cocaína en Japón
El caso dejó expuesto el accionar de redes narcotráfico dedicadas al reclutamiento de personas vulnerables para el tráfico de cocaína internacional
La situación de Rosa Micaela Quipildor, la argentina de 30 años arrestada en Tokio por transportar más de un kilo de cocaína en su organismo, sumó un elemento clave.
Es que recientemente se determinó que la mujer ya contaba con una condena en la Argentina por contrabando de drogas hacia Asia.
El antecedente de la argentina detenida con cocaína en Japón
El antecedente data de noviembre de 2022, cuando la Justicia la condenó a 3 años de prisión en suspenso por el intento de despacho de poco más de un kilo de cocaína a Tailandia y Malasia mediante encomiendas postales.
Aquella maniobra, detectada entre agosto de 2021 y abril de 2022 por empresas de correo privado en los barrios de San Nicolás y Caballito, derivó en un juicio abreviado donde admitió su responsabilidad. En ese momento, la Justicia le otorgó a la mujer la ejecución condicional al contemplar su situación de extrema vulnerabilidad social, ser madre de 3 niños y residir en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.
Su reciente detención ocurrió el pasado 10 de agosto en el aeropuerto de Haneda, en la capital japonesa, tras un vuelo que partió de San Pablo y realizó escala en Londres. Agentes aduaneros sospecharon de su actitud y la trasladaron a un centro médico, donde radiografías confirmaron la presencia de 101 cápsulas con sustancias ilícitas en su estómago, valuadas en más de 150.000 dólares en el mercado negro local.
Durante los interrogatorios policiales en Japón, Rosa Quipildor confesó el hecho y detalló que una mujer la contactó durante un festival en la Argentina para ofrecerle 7.000 dólares por concretar el traslado de la cocaína. Tras ingerir los paquetes en Brasil, emprendió el trayecto hacia Asia.
Hasta el momento, las autoridades de Japón no han realizado requerimientos formales a Interpol Buenos Aires, mientras la causa evidencia el accionar de redes narcotráfico dedicadas al reclutamiento de personas vulnerables para el tráfico de cocaína internacional.
En pocas palabras
- Argentina: una mujer fue detenida en Japón con más de 100 cápsulas de cocaína.
- Antecedentes: la misma mujer ya tenía una condena en Argentina por narcotráfico.
- Redes Narco: el caso evidencia el reclutamiento de personas vulnerables para el tráfico internacional.