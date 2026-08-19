Investigan el crimen de un joven en Las Heras: escucharon disparos pero murió de una puñalada

Cuando los efectivos llegaron a la zona encontraron indicios de lo que había ocurrido, entre ellos las cuatro vainas de 9 milímetros y marcas de sangre. Suárez había sido herido y necesitaba asistencia médica urgente.

El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Carrillo.

Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Lagomaggiore, donde finalmente confirmaron su muerte. La incógnita de los disparos

La principal incógnita que intenta resolver ahora la investigación es qué relación existe entre los disparos escuchados por la vecina y la herida que terminó provocando la muerte del joven.

Por el momento, la causa de muerte constatada es una lesión de arma blanca en el abdomen. Sin embargo, el hallazgo de las vainas en la escena abre distintas posibilidades que deberán ser determinadas por los investigadores: si los disparos formaron parte del mismo ataque, si hubo un enfrentamiento previo o si ocurrieron en otro momento.

La División Homicidios y la Oficina Fiscal de la Comisaría 36ª trabajan para reconstruir la secuencia y determinar quiénes participaron del hecho.

Buscan reconstruir qué ocurrió

Los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a las personas que estaban junto a Suárez y a vecinos del barrio que pudieran haber observado o escuchado algo durante la madrugada.

Por ahora no hay detenidos ni un móvil confirmado. La pesquisa apunta a establecer cómo comenzó el ataque, quién habría utilizado el arma blanca y qué ocurrió con los disparos que precedieron al hallazgo del joven herido.