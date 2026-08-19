Un joven de 20 años murió durante la madrugada de este miércoles luego de ser atacado en la vía pública. El crimen ocurrió en el barrio Democracia de Las Heras. Se trata de Franco Ezequiel Suárez, quien sufrió una herida de arma blanca en el abdomen y falleció horas después en el Hospital Lagomaggiore.
Investigan el crimen de un joven en Las Heras: escucharon disparos pero murió de una puñalada
Franco Ezequiel Suárez, de 20 años, fue atacado en el barrio Democracia. Hallaron cuatro vainas de 9 milímetros y sangre en la escena. No hay detenidos
El caso está rodeado de interrogantes: una vecina llamó al 911 luego de escuchar varios disparos en la zona, pero la víctima murió como consecuencia de una puñalada. En el lugar donde ocurrió el ataque, además, los investigadores encontraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros y manchas de sangre.
Un llamado al 911 y un ataque que terminó en tragedia
Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 0.20, cuando Suárez se encontraba junto a un grupo de personas en inmediaciones del barrio Democracia. En ese momento, una vecina alertó al 911 tras escuchar varios disparos.
Cuando los efectivos llegaron a la zona encontraron indicios de lo que había ocurrido, entre ellos las cuatro vainas de 9 milímetros y marcas de sangre. Suárez había sido herido y necesitaba asistencia médica urgente.
El joven fue trasladado inicialmente al Hospital Carrillo.
Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su derivación al Hospital Lagomaggiore, donde finalmente confirmaron su muerte. La incógnita de los disparos
La principal incógnita que intenta resolver ahora la investigación es qué relación existe entre los disparos escuchados por la vecina y la herida que terminó provocando la muerte del joven.
Por el momento, la causa de muerte constatada es una lesión de arma blanca en el abdomen. Sin embargo, el hallazgo de las vainas en la escena abre distintas posibilidades que deberán ser determinadas por los investigadores: si los disparos formaron parte del mismo ataque, si hubo un enfrentamiento previo o si ocurrieron en otro momento.
La División Homicidios y la Oficina Fiscal de la Comisaría 36ª trabajan para reconstruir la secuencia y determinar quiénes participaron del hecho.
Buscan reconstruir qué ocurrió
Los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a las personas que estaban junto a Suárez y a vecinos del barrio que pudieran haber observado o escuchado algo durante la madrugada.
Por ahora no hay detenidos ni un móvil confirmado. La pesquisa apunta a establecer cómo comenzó el ataque, quién habría utilizado el arma blanca y qué ocurrió con los disparos que precedieron al hallazgo del joven herido.
En pocas palabras
- Crimen en Las Heras: Investigan el asesinato de Franco Ezequiel Suárez, de 20 años, en el barrio Democracia.
- Disparos y puñalada: Vecinos escucharon disparos, pero la víctima falleció por una herida de arma blanca en el abdomen.
- Sin detenidos: Se hallaron cuatro vainas calibre 9 milímetros en la escena; la policía busca reconstruir el hecho.