Secuestraron armas, municiones y una granada tras una serie de allanamientos en 5 departamentos

Los detenidos durante los allanamientos que concretó personal de Investigaciones de la Policía. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

Dos allanamientos y un arsenal secuestrado en Maipú

En forma paralela, efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Maipú avanzaron sobre una causa por amenazas agravadas y presunta comercialización ilegal de armamento. A partir de las tareas de campo, los pesquisas identificaron a los sospechosos y ubicaron dos inmuebles vinculados a la causa en el distrito de Fray Luis Beltrán.

Con las órdenes judiciales correspondientes, los investigadores irrumpieron en el primer domicilio, donde hallaron 2 escopetas calibre 16, 2 rifles calibre 22, 2 pistolas calibre 22 y un revólver del mismo calibre. En esa misma vivienda se incautó una granada de lanzamiento tipo mortero, un cartucho subcalibre y un importante acopio de proyectiles de diversos calibres.

En la segunda propiedad registrada en Maipú, los efectivos secuestraron 2 revólveres, una pistola y una carabina calibre 22, sumado a una réplica de arma de fuego y más cartuchos.

En total, las 2 inspecciones en Fray Luis Beltrán permitieron retirar del mercado ilegal 11 armas de fuego -6 cortas y 5 largas-, un arma de utilería, el proyectil de mortero y más de 360 municiones. Como resultado final de esta rama de la investigación, otros 2 hombres mayores de edad, con vínculo familiar entre sí, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.