La Policía de Mendoza, a través de la Dirección General de Investigaciones, desplegó un amplio operativo que culminó con el secuestro de un importante arsenal compuesto por armas de fuego, numerosas municiones y una granada de lanzamiento. En total se detuvo a 4 personas durante los procedimientos realizados en 5 departamentos del Gran Mendoza.
Secuestraron armas, municiones y una granada tras una serie de allanamientos en 5 departamentos
La Dirección General de Investigaciones ejecutó diversos procedimientos en Capital, Guaymallén, Lavalle, Luján y Maipú. Se incautaron armas largas y cortas
Cuatro de los allanamientos se concentraron en Capital, Guaymallén, Lavalle y Luján de Cuyo. En esos puntos, el personal policial incautó una escopeta calibre 20 con 15 cartuchos, una pistola calibre 22 con 5 municiones, un rifle calibre 22, un arma de fuego calibre 9 milímetros y un machete.
Las medidas fueron ejecutadas por las Unidades Investigativas Departamentales como resultado de distintas pesquisas sobre hechos delictivos en la provincia. Durante estas actuaciones fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.
Dos allanamientos y un arsenal secuestrado en Maipú
En forma paralela, efectivos de la Unidad Investigativa Departamental Maipú avanzaron sobre una causa por amenazas agravadas y presunta comercialización ilegal de armamento. A partir de las tareas de campo, los pesquisas identificaron a los sospechosos y ubicaron dos inmuebles vinculados a la causa en el distrito de Fray Luis Beltrán.
Con las órdenes judiciales correspondientes, los investigadores irrumpieron en el primer domicilio, donde hallaron 2 escopetas calibre 16, 2 rifles calibre 22, 2 pistolas calibre 22 y un revólver del mismo calibre. En esa misma vivienda se incautó una granada de lanzamiento tipo mortero, un cartucho subcalibre y un importante acopio de proyectiles de diversos calibres.
En la segunda propiedad registrada en Maipú, los efectivos secuestraron 2 revólveres, una pistola y una carabina calibre 22, sumado a una réplica de arma de fuego y más cartuchos.
En total, las 2 inspecciones en Fray Luis Beltrán permitieron retirar del mercado ilegal 11 armas de fuego -6 cortas y 5 largas-, un arma de utilería, el proyectil de mortero y más de 360 municiones. Como resultado final de esta rama de la investigación, otros 2 hombres mayores de edad, con vínculo familiar entre sí, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.
En pocas palabras
- Policía de Mendoza: secuestró armas, municiones y una granada durante operativos en 5 departamentos del Gran Mendoza.
- Arsenal incautado: se hallaron 11 armas de fuego, un arma de utilería y más de 360 municiones en Maipú.
- Detenidos: 4 personas mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia.