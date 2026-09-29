Realizaron allanamientos en un barrio de Las Heras por tenencia de armas de fuego

Los allanamientos se realizaron sobre esa barriada ubicada a la vera de calle Regalado Olguín, camino hacia El Challao. Efectivos de distintas divisiones de la Policía -incluido Infantería- realizó las maniobras con la supervisión de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, el fiscal Tomás Guevara y el juez Diego Flamant.

Los allanamientos se realizaron en el barrio 8 de Abril. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Según informaron, los operativos se realizaron en el marco de investigaciones por tenencia y abuso de armas de fuego sobre algunas viviendas del barrio privado La Bastilla, ubicado a pocos metros de esa zona.