La Policía realizó varios allanamientos en la mañana de este martes en el interior del barrio 8 de Abril, una zona marcada como conflictiva en el departamento de Las Heras, en busca de armas de fuego.
Realizaron allanamientos en un barrio de Las Heras por tenencia de armas de fuego
Personal policial, en conjunto con autoridades de la Justicia, realizaron los allanamientos en el barrio 8 de Abril y aledaños
Los allanamientos se realizaron sobre esa barriada ubicada a la vera de calle Regalado Olguín, camino hacia El Challao. Efectivos de distintas divisiones de la Policía -incluido Infantería- realizó las maniobras con la supervisión de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, el fiscal Tomás Guevara y el juez Diego Flamant.
Según informaron, los operativos se realizaron en el marco de investigaciones por tenencia y abuso de armas de fuego sobre algunas viviendas del barrio privado La Bastilla, ubicado a pocos metros de esa zona.
La ministra de Seguridad manifestó que en el barrio "viven personas de bien", pero también tienen señalados a delincuentes que fueron a buscar. También destacó que los allanamientos se realizaron en trabajo coordinado con las autoridades judiciales que estuvieron presentes en el lugar.
En los procedimientos se secuestraron motos, autopartes y se logró la detención de 8 personas en los allanamientos.
En pocas palabras
- Allanamientos policiales: se realizaron operativos en el barrio 8 de Abril de Las Heras.
- Investigación por armas: los procedimientos buscan esclarecer causas por tenencia y abuso de armas de fuego.
- Coordinación judicial: los allanamientos contaron con la supervisión de autoridades de Seguridad y Justicia.