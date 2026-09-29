"Seré tu peor pesadilla": lo separaron de su novia y el dinamitó a su exsuegra en venganza

Aunque la causa judicial se archivó por falta de elementos probatorios, la intervención materna logró que la joven tomara distancia definitiva. Ante la negativa de reanudar el vínculo, el agresor lanzó una amenaza directa que anticipó la masacre: "Me voy a convertir en tu peor pesadilla, te voy a quitar a cualquiera de tu familia".

La trampa mortal: un artefacto explosivo dentro del garaje

Exactamente un año después del distanciamiento, la amenaza se ejecutó con precisión quirúrgica. Cerca del mediodía del 26 de septiembre de 2013, Justina Flores se disponía a trasladar mercadería desde una vivienda en Santa María con la ayuda de Neri Ángel Santos (26), un remisero que ingresó su vehículo marcha atrás al garaje de la propiedad.

En ese instante se desató una detonación devastadora que provocó la muerte instantánea de ambos:

Mecánica del ataque: Los peritos policiales descartaron un accidente de gas y determinaron que se trató de una bomba casera colocada dentro de una caja de herramientas, posicionada sobre el capó de un Ford Fiesta en desuso.

Los peritos policiales descartaron un accidente de gas y determinaron que se trató de una colocada dentro de una caja de herramientas, posicionada sobre el capó de un Ford Fiesta en desuso. Componentes destructivos: El artefacto estaba confeccionado con gelignita amónica —un explosivo de uso minero— y metralla de varillas de hierro de 6 milímetros diseñadas para multiplicar la fuerza de choque.

De la coartada en la mina a la condena a prisión perpetua

En un primer momento, el sospechoso intentó sostener una coartada laboral, aduciendo que durante la semana del crimen se encontraba prestando servicios en el yacimiento minero Farallón Negro. Sin embargo, la reconstrucción de los investigadores desarmó su estrategia defensiva:

Colocación anticipada: El testimonio de una testigo confirmó que la caja sospechosa ya estaba sobre el automóvil el 20 de septiembre , fecha en la que Rodríguez se encontraba de franco laboral en el pueblo.

El testimonio de una testigo confirmó que la caja sospechosa ya estaba sobre el automóvil el , fecha en la que Rodríguez se encontraba de franco laboral en el pueblo. Allanamientos clave: En el domicilio del acusado la policía secuestró cartuchos de gelignita, varillas metálicas idénticas a las usadas en el atentado y un cuaderno con el esquema técnico de un circuito electrónico.

En 2017, el tribunal penal condenó a José César Rodríguez a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado. El femicida permanece alojado en el Penal de Miraflores, donde recién podrá tramitar la libertad condicional en el año 2048. La tragedia salpicó de dolor a toda la comunidad, ya que tiempo después del fallo judicial, la joven Érica falleció por suicidio tras no poder superar la destrucción de su entorno familiar.