Cuatro hombres fueron acusados en los últimos días de intervenir en una maniobra de narcotráfico de más de 450 kilos de cocaína que habían sido secuestrados en febrero pasado en una camioneta que circulaba por una ruta provincial de Santa Fe. El caso llamo la atención por el particular sello que tenían los paquetes del cargamento.
El selló del cebú, el particular cargamento de cocaína que se incautó y vale más de 4.5 millones de dólares
Los fiscales sostuvieron que los 4 imputados integraron “el eslabón logístico de la maniobra” de narcotráfico de la cocaína junto con otros 3 acusados
Los fiscales sostuvieron que los 4 imputados integraron “el eslabón logístico de la maniobra” de narcotráfico junto con otros 3 acusados que ya habían sido imputados en audiencias previas.
La hipótesis fiscal sostiene que la utilización coordinada de al menos 3 camionetas y la distribución de funciones entre los 7 integrantes de la organización permitieron concretar, hace 7 meses, el traslado de aquella casi media tonelada de droga.
La cocaína del cebú
La investigación se inició durante la madrugada del 28 de febrero pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional realizaba un control vial en Santa Fe. En ese lugar, los agentes observaron una camioneta Volkswagen Amarok gris cuyo conductor, al advertir el control, emprendió la fuga. Luego de una persecución de unos 30 kilómetros, el vehículo fue encontrado abandonado.
Los efectivos requisaron la camioneta y encontraron en la caja 456 kilos de cocaína, distribuidos en 418 paquetes rectangulares con una misma identificación distintiva en su envoltorio: la imagen de un cebú raza Guzerat, un bobino originario de India. Las tareas posteriores permitieron establecer que el transporte del cargamento de drogas habría comenzado el día anterior.
La hipótesis fiscal sostiene que la utilización coordinada de al menos 3 camionetas y la distribución de funciones entre los 7 integrantes de la organización permitieron concretar en febrero pasado el traslado de aquella casi media tonelada de droga.
Entre los elementos centrales expuestos durante la audiencia se encuentran las actuaciones de Gendarmería Nacional, los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados en la camioneta y los registros de comunicaciones. También fueron incorporados análisis de geolocalización, filmaciones, documentación de los vehículos y registros de distintas empresas vinculados con las líneas telefónicas y movimientos de dinero.
Según los fiscales coadyuvantes, el peritaje realizado por Gendarmería estableció que los 456 kilos de cocaína hallados en la caja de la camioneta tenían una concentración del 84,86%, equivalente, según el informe, a 3.542.916,8 dosis umbrales.
En pocas palabras
- Cargamento de cocaína: incautaron 450 kilos de cocaína en Santa Fe, valuada en más de 4.5 millones de dólares.
- Identificación distintiva: los paquetes secuestrados presentaban la imagen de un cebú como sello particular.
- Imputados por narcotráfico: cuatro hombres fueron acusados de ser parte de una organización dedicada al transporte de drogas.