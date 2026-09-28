El selló del cebú, el particular cargamento de cocaína que se incautó y vale más de 4.5 millones de dólares

La cocaína estaba a bordo de una camioneta.

La cocaína del cebú

La investigación se inició durante la madrugada del 28 de febrero pasado, cuando personal de Gendarmería Nacional realizaba un control vial en Santa Fe. En ese lugar, los agentes observaron una camioneta Volkswagen Amarok gris cuyo conductor, al advertir el control, emprendió la fuga. Luego de una persecución de unos 30 kilómetros, el vehículo fue encontrado abandonado.

Los efectivos requisaron la camioneta y encontraron en la caja 456 kilos de cocaína, distribuidos en 418 paquetes rectangulares con una misma identificación distintiva en su envoltorio: la imagen de un cebú raza Guzerat, un bobino originario de India. Las tareas posteriores permitieron establecer que el transporte del cargamento de drogas habría comenzado el día anterior.

La particular insignia que tenían los paquetes de cocaína.

La hipótesis fiscal sostiene que la utilización coordinada de al menos 3 camionetas y la distribución de funciones entre los 7 integrantes de la organización permitieron concretar en febrero pasado el traslado de aquella casi media tonelada de droga.

Entre los elementos centrales expuestos durante la audiencia se encuentran las actuaciones de Gendarmería Nacional, los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados en la camioneta y los registros de comunicaciones. También fueron incorporados análisis de geolocalización, filmaciones, documentación de los vehículos y registros de distintas empresas vinculados con las líneas telefónicas y movimientos de dinero.

Según los fiscales coadyuvantes, el peritaje realizado por Gendarmería estableció que los 456 kilos de cocaína hallados en la caja de la camioneta tenían una concentración del 84,86%, equivalente, según el informe, a 3.542.916,8 dosis umbrales.