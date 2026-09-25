En los últimos días, las autoridades realizaron un importante operativo que denominaron "Double Shout". En los procedimientos que se realizaron en el norte argentino lograron incautar casi 200 kilogramos de drogas y detener a 2 narcotraficantes.
Cómo fue el operativo Double Shout donde secuestraron casi 200 kilos de drogas y detuvieron a 2 narcos
La investigación continúa con el objetivo de identificar la cadena completa de suministro y desarticular la organización detrás del envío de drogas
Agentes de la Policía Federal Argentina, en el marco del Servicio Plan Güemes, llevaron a cabo un operativo en el acceso norte a la localidad de Hipólito Yrigoyen, sobre la Ruta Nacional 50, en la provincia de Salta.
El procedimiento se desencadenó cuando el conductor de un auto gris oscuro realizó una frenada abrupta metros antes de un control vehicular de rutina, lo que generó sospechas entre los efectivos. Esta maniobra permitió interceptar el vehículo y descubrir un importante cargamento de droga.
El lugar donde escondían las drogas
Durante la revisión del auto, los agentes hallaron varios bultos envueltos en lona negra ocultos en un doble fondo acondicionado en la parte trasera del auto. Al abrirlos, encontraron paquetes rectangulares cuidadosamente envueltos en cinta adhesiva amarilla. El conductor había intentado justificar la carga como hojas de coca, pero las pruebas de campo y el posterior pesaje desestimaron esa versión y confirmaron la presencia de drogas.
El estupefaciente fue trasladado a la Terminal de Ómnibus de Orán, donde se confirmó un total de 200 kilos de cocaína de alta pureza.
Los dos ocupantes del auto, ambos oriundos de la ciudad de Orán, quedaron detenidos de inmediato y fueron puestos a disposición de la Justicia Federal. La fiscal María del Carmen Núñez tomó intervención en la causa, ordenó el secuestro del automóvil y de la droga para peritajes, e impulsó nuevas medidas investigativas. El valor de mercado del cargamento se estimó en millones de dólares, dependiendo de su destino final.
Las autoridades investigan el origen de las drogas, que se presume proviene de Bolivia, y su posible destino hacia grandes centros urbanos de Argentina o incluso el exterior. Salta funcionaría como provincia de tránsito en una estructura criminal de alcance transnacional. El operativo forma parte de las acciones del Plan Güemes, orientado a reforzar el control en la frontera norte y combatir el narcotráfico.
En pocas palabras
- Operativo Double Shout: incautaron casi 200 kilos de cocaína en Salta y detuvieron a dos narcos.
- Modus operandi: la droga estaba oculta en un doble fondo de un auto interceptado en un control en la Ruta Nacional 50.
- Investigación: se busca desarticular la organización detrás del envío y determinar el origen boliviano de la carga.