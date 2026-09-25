Cómo fue el operativo Double Shout donde secuestraron casi 200 kilos de drogas y detuvieron a 2 narcos

Las drogas que fueron secuestradas en Salta.

El lugar donde escondían las drogas

Durante la revisión del auto, los agentes hallaron varios bultos envueltos en lona negra ocultos en un doble fondo acondicionado en la parte trasera del auto. Al abrirlos, encontraron paquetes rectangulares cuidadosamente envueltos en cinta adhesiva amarilla. El conductor había intentado justificar la carga como hojas de coca, pero las pruebas de campo y el posterior pesaje desestimaron esa versión y confirmaron la presencia de drogas.

El estupefaciente fue trasladado a la Terminal de Ómnibus de Orán, donde se confirmó un total de 200 kilos de cocaína de alta pureza.

Las drogas que fueron secuestradas en Salta.

Los dos ocupantes del auto, ambos oriundos de la ciudad de Orán, quedaron detenidos de inmediato y fueron puestos a disposición de la Justicia Federal. La fiscal María del Carmen Núñez tomó intervención en la causa, ordenó el secuestro del automóvil y de la droga para peritajes, e impulsó nuevas medidas investigativas. El valor de mercado del cargamento se estimó en millones de dólares, dependiendo de su destino final.

Las autoridades investigan el origen de las drogas, que se presume proviene de Bolivia, y su posible destino hacia grandes centros urbanos de Argentina o incluso el exterior. Salta funcionaría como provincia de tránsito en una estructura criminal de alcance transnacional. El operativo forma parte de las acciones del Plan Güemes, orientado a reforzar el control en la frontera norte y combatir el narcotráfico.