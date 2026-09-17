El mayor secuestro de éxtasis de la historia argentina: hallaron 18 millones de dólares en MDMA

El éxtasis estaba oculto en botellas.

La investigación contra el circuito de éxtasis

La investigación comenzó luego de alertas emitidas por Estados Unidos sobre una organización mexicana que intentaría ingresar importantes cantidades de drogas por vía marítima. Los investigadores incorporaron a un agente encubierto que se presentó como facilitador logístico dentro de la estructura para conocer el funcionamiento de la organización y establecer quiénes participaban de la operación.

A partir de esas tareas fue identificado un ciudadano nacido en México apodado Buen Rostro, quien habría llegado a la Argentina para hacerse cargo de la recepción de la droga. El sospechoso era oriundo de Zapopan, en el estado de Jalisco, y habría ingresado al país acompañado por un ciudadano argentino nacido en Salta.

La pista decisiva apareció cuando los investigadores detectaron que la organización necesitaba recuperar un vehículo que había quedado en una zona franca tras llegar desde Europa: la camioneta había iniciado su recorrido en Bélgica y trasladaba oculto en su interior un cargamento de 20 kilos de MDMA, según estableció la investigación.

El estudio permitió detectar densidades anormales en distintos sectores de la camioneta, por lo que los agentes profundizaron la requisa para determinar si existían compartimentos ocultos. En el tanque de combustible encontraron 38 botellas plásticas con una sustancia granulada y cristalina. El test orientativo realizado posteriormente confirmó que se trataba de MDMA.

El material hallado en ese sector representaba unos 20 kilos, pero la inspección continuó sobre otras partes del vehículo. Al desmontar los paneles laterales y las puertas, los investigadores encontraron otros 49 paquetes rectangulares envueltos en nylon y cinta adhesiva negra. Esos bultos contenían otros 32 kilos de la misma sustancia, con lo que el decomiso total alcanzó los 52 kilos de éxtasis.

En un histórico operativo concretamos el mayor secuestro de MDMA de la historia argentina. A partir de una alerta de la DEA, investigamos a una organización criminal transnacional que pretendía ingresar grandes cargamentos de drogas sintéticas al país. pic.twitter.com/iIkrxT5OXC — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) September 16, 2026

La detención de los narcos que traían éxtasis de Europa

Según la investigación, el cargamento secuestrado constituye el mayor decomiso de MDMA registrado hasta el momento en la Argentina, mientras que los análisis de laboratorio determinaron que los 52 kilos de sustancia, por su grado de pureza, podrían utilizarse para elaborar aproximadamente un millón de pastillas de éxtasis.

El valor estimado del cargamento fue establecido en unos 18 millones de dólares, de acuerdo con los datos aportados durante el operativo. Tras reunir las pruebas, ese realizaron 8 allanamientos: 7 en Buenos Aires y uno en Salta.

Durante los operativos también fueron secuestrados cinco teléfonos celulares, tickets de viaje, documentación y otros elementos considerados de interés para la investigación. Los 3 detenidos por el cargamento de éxtasis quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y sus posibles conexiones internacionales.