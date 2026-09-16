Una canoa abandonada a la vera de un río. Ese hallazgo, que parecía ser simple y hasta tenebroso, terminó destapando una causa por narcotráfico en la provincia de Misiones ya que la pequeña nave de madera esta repleta de drogas.
Encontraron una solitaria canoa abandonada y no podían creer lo que tenía en su interior
Los uniformados hallaron una canoa cargada con 19 bultos con características compatibles a los utilizados para las drogas
El fin de semana pasado, personal de Gendarmería Nacional advirtió movimientos de un vehículo que busco evadir un control en Misiones.
Ante esta situación, los gendarmes ampliaron patrullajes en la zona costera del arroyo Pindaity. Finalmente localizaron una embarcación con 19 bultos del cargamento de marihuana.
La canoa que estaba abandonada y repleta de drogas
Mientras el personal perteneciente a la Sección Alba Posse dependiente del Escuadron 9 Oberá realizaba controles sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del paraje Tres Bocas, fueron advertidos de la aproximación de un vehículo el cual hizo caso omiso a las señalizaciones de los efectivos, evadiendo el control hacia un camino terrado, en dirección hacia la desembocadura del Arroyo Pindaity en Misiones.
Al efectuar un patrullaje en el sector costero, los uniformados hallaron una canoa cargada con 19 bultos con características compatibles a los utilizados para el narcotráfico.
Seguidamente, el personal de Criminalística y Estudios Forenses, en presencia de los testigos hábiles, realizó el test de orientación de campo narcotest sobre la sustancia vegetal de los paquetes, arrojando como resultado positivo para marihuana.
Los uniformados trasladaron lo incautado al asiento del Escuadrón, donde se procedió a la apertura de los bultos, contabilizando 566 paquetes rectangulares, con un peso total de 396 kilos 410 gramos de marihuana.
Intervino la Fiscalía Descentralizada De Oberá, que dispuso el secuestro de la droga hallada, como así también de la embarcación y motor fuera de borda, los cuales permanecerán en guarda en el depósito judicial de mercaderías de la Unidad, a disposición del Magistrado interviniente para dar curso a la investigación de la Justicia Federal.
En pocas palabras
- Hallazgo de canoa: Efectivos policiales encontraron una canoa abandonada con estupefacientes en Misiones.
- Secuestro de marihuana: Se incautaron 566 paquetes con un peso total de 396 kilos de marihuana.
- Procedimiento judicial: Intervino la justicia, que dispuso el secuestro de la sustancia, la embarcación y el motor.