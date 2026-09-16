Encontraron una solitaria canoa abandonada y no podían creer lo que tenía en su interior

Personal de Gendarmería pudo encontrar las drogas.

La canoa que estaba abandonada y repleta de drogas

Mientras el personal perteneciente a la Sección Alba Posse dependiente del Escuadron 9 Oberá realizaba controles sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del paraje Tres Bocas, fueron advertidos de la aproximación de un vehículo el cual hizo caso omiso a las señalizaciones de los efectivos, evadiendo el control hacia un camino terrado, en dirección hacia la desembocadura del Arroyo Pindaity en Misiones.

Al efectuar un patrullaje en el sector costero, los uniformados hallaron una canoa cargada con 19 bultos con características compatibles a los utilizados para el narcotráfico.

Seguidamente, el personal de Criminalística y Estudios Forenses, en presencia de los testigos hábiles, realizó el test de orientación de campo narcotest sobre la sustancia vegetal de los paquetes, arrojando como resultado positivo para marihuana.

En la canoa había casi 400 kilogramos de drogas.

Los uniformados trasladaron lo incautado al asiento del Escuadrón, donde se procedió a la apertura de los bultos, contabilizando 566 paquetes rectangulares, con un peso total de 396 kilos 410 gramos de marihuana.

Intervino la Fiscalía Descentralizada De Oberá, que dispuso el secuestro de la droga hallada, como así también de la embarcación y motor fuera de borda, los cuales permanecerán en guarda en el depósito judicial de mercaderías de la Unidad, a disposición del Magistrado interviniente para dar curso a la investigación de la Justicia Federal.