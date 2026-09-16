El lunes pasado, en horas de la mañana, las autoridades de Gendarmería Nacional lograron un importante hallazgo de drogas a bordo de un micro en Santiago del Estero. A los investigadores les llamó la atención los lugares que eligieron para esconder la cocaína una madre y sus 2 hijos que terminaron detenidos en un control rutinario.
Hasta en las zapatillas: los lugares donde un madre y sus dos hijos ocultaban la cocaína
Los funcionarios advirtieron un cierto grado de nerviosismo sobre una pasajera de un micro que ocultaba parte de la cocaína
El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 Santiago del Estero cuando se encontraban realizando tareas de prevención y seguridad vial, a la altura del Pasaje El Pichi, de la Ruta Nacional 34, departamento de Banda cuando procedieron a controlar un transporte público de pasajeros.
Al realizarle los controles físicos y documentológicos sobre personas, los funcionarios advirtieron un cierto grado de nerviosismo sobre una pasajera. Cuando procedieron a revisarla fue que su intuición no falló: efectivamente estaba traficando drogas.
10 kilogramos de cocaína
Durante la requisa, los efectivos constataron que transportaba en sus zapatillas 2 paquetes amorfos, que simulaban ser plantillas de calzado. Al continuar la revisión, detectaron otros 6 bultos de drogas, de similares características, adosados a su cuerpo por debajo de sus prendas.
Ante este hecho, los gendarmes continuaron con la revisión sobre los acompañantes de la involucrada. De este modo, establecieron que su hijo, menor de edad, ocultaba 2 paquetes en el interior de sus zapatillas. Mientras que su pareja transportaba 8 paquetes y su hermano 10 bultos de cocaína, ambos adheridos al cuerpo.
Inmediatamente, personal de Criminalística realizó la prueba de orientación de campo Narcotest sobre los paquetes, con resultado positivo para cocaína con un peso total de 10 kilos 985 gramos.
El Magistrado Interviniente ordenó la detención e incomunicación de los 4 involucrados, el secuestro de la cocaína y demás elementos de interés. Con respecto al menor de edad, dispuso que quede alojado en la Unidad junto a su madre, quedando a disposición de la Delegación Santiago del Estero de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.
En pocas palabras
- Gendarmería secuestró 10 kilos de cocaína en un micro en Santiago del Estero.
- Los narcotraficantes, madre e hijos, ocultaban la droga en zapatillas y adherida al cuerpo.
- Los cuatro involucrados quedaron detenidos y a disposición de la justicia.