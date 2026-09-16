Hasta en las zapatillas: los lugares donde un madre y sus dos hijos ocultaban la cocaína

Los bultos con cocaína que fueron secuestrados por Gendarmería.

10 kilogramos de cocaína

Durante la requisa, los efectivos constataron que transportaba en sus zapatillas 2 paquetes amorfos, que simulaban ser plantillas de calzado. Al continuar la revisión, detectaron otros 6 bultos de drogas, de similares características, adosados a su cuerpo por debajo de sus prendas.

Ante este hecho, los gendarmes continuaron con la revisión sobre los acompañantes de la involucrada. De este modo, establecieron que su hijo, menor de edad, ocultaba 2 paquetes en el interior de sus zapatillas. Mientras que su pareja transportaba 8 paquetes y su hermano 10 bultos de cocaína, ambos adheridos al cuerpo.

Los narcotraficantes tenían cocaína hasta en sus zapatillas.

Inmediatamente, personal de Criminalística realizó la prueba de orientación de campo Narcotest sobre los paquetes, con resultado positivo para cocaína con un peso total de 10 kilos 985 gramos.

El Magistrado Interviniente ordenó la detención e incomunicación de los 4 involucrados, el secuestro de la cocaína y demás elementos de interés. Con respecto al menor de edad, dispuso que quede alojado en la Unidad junto a su madre, quedando a disposición de la Delegación Santiago del Estero de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.