Video: jugaba con su amiga, cayó por un balcón y quedó filmado por una cámara de seguridad

"Bobi"



Por esta mujer que filmó cómo su amigo se cayó de espaldas del balcón. pic.twitter.com/jJZuc1bYAP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 14, 2026

La caída del balcón que se hizo viral

El joven, en aparente estado de ebriedad, ignoró las constantes llamadas de atención. Según quedó registrado en el video, se acercó a la barandilla y comenzó a balancearse sobre ella. Decía frases extrañas como "nunca podrán enfrentarse a una reina como yo", mientras iba y volvía del balcón.

Mientras eso ocurría, su puede escuchar a su compañera gritándole “¡Armandoooo!”. En ese instante se produce la caída, un detalle que se convirtió en uno de los elementos más comentados del video. La cámara de seguridad, que estaba ubicada en la puerta del departamento, registró toda la secuencia sin interrupciones.

No fue necesaria una intervención policial tras la caída del balcón, afortunadamente. Imagen ilustrativa.

El material comenzó a circular ampliamente por redes sociales. Aunque no se han publicado detalles oficiales sobre la identidad completa del joven, varios medios de comunicación detallaron que la víctima no sufrió lesiones de gravedad tras la caída del balcón. Incluso otros residentes de ese complejo de departamentos en Texas, Estados Unidos, detallaron que al otro día lo vieron caminando sin mayores problemas y hasta haciendo chistes sobre el tragicómico episodio.