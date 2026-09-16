¿Se quiso hacer el gracioso y salió mal? ¿Estaba drogado o borracho? No se sabe. Lo cierto es que su caída de un balcón quedó filmada. Un joven quedó filmado y se hizo viral tras el estrepitoso episodio ocurrido en Estados Unidos en los últimos días.
Video: jugaba con su amiga, cayó por un balcón y quedó filmado por una cámara de seguridad
El joven, en aparente estado de ebriedad, ignoró las constantes llamadas de atención de su amiga y terminó boca abajo desde el balcón
Ocurrió en Texas y un joven llamado Armando fue quien protagonizó el incidente que quedó registrado por una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales.
El video, originalmente compartido por la cuenta de Instagram picosso95, muestra el momento en que el hombre cae desde el balcón de un departamento. Las imágenes captan con claridad cómo su compañera de piso le advierte repetidamente del peligro, instándole a alejarse de la barandilla. Pero no puedo hacer nada para evitarlo.
La caída del balcón que se hizo viral
El joven, en aparente estado de ebriedad, ignoró las constantes llamadas de atención. Según quedó registrado en el video, se acercó a la barandilla y comenzó a balancearse sobre ella. Decía frases extrañas como "nunca podrán enfrentarse a una reina como yo", mientras iba y volvía del balcón.
Mientras eso ocurría, su puede escuchar a su compañera gritándole “¡Armandoooo!”. En ese instante se produce la caída, un detalle que se convirtió en uno de los elementos más comentados del video. La cámara de seguridad, que estaba ubicada en la puerta del departamento, registró toda la secuencia sin interrupciones.
El material comenzó a circular ampliamente por redes sociales. Aunque no se han publicado detalles oficiales sobre la identidad completa del joven, varios medios de comunicación detallaron que la víctima no sufrió lesiones de gravedad tras la caída del balcón. Incluso otros residentes de ese complejo de departamentos en Texas, Estados Unidos, detallaron que al otro día lo vieron caminando sin mayores problemas y hasta haciendo chistes sobre el tragicómico episodio.
En pocas palabras
- Joven cae de balcón: Un incidente en Texas, Estados Unidos, quedó registrado en video.
- Advertencia ignorada: El hombre se balanceó en la barandilla a pesar de las advertencias de su amiga.
- Sin lesiones graves: Aparentemente, la víctima no sufrió heridas de consideración tras la caída.