Un hombre de 53 años atraviesa días críticos para su futuro inmediato: un estudio de ADN confirmará o descartará si abusó sexualmente de su hija menor de edad. La adolescente de 16 años dará a luz a mediados de octubre, mientras que el sospechoso está detenido desde el día que se realizó la denuncia.
Esperan que una menor de 16 años tenga a su bebé para definir si su padre la abusó sexualmente
El ADN que se realizará a mediados de octubre será determinante en la investigación por abuso sexual que se destapó a mediados de agosto
El caso se destapó el 13 de agosto pasado, cuando una mujer de 45 años junto a una de sus hijas, de 16 años, se acercó hasta la comisaría Puente de Hierro, ubicada en Guaymallén. La madre denunció lo que le acababa de contar la menor de edad.
La mujer explicó que le llamó la atención que las toallitas femeninas que le había comprado a la adolescente estaban intactas. Al consultarle, su hija le confesó que estaba cursando un embarazo tras ser abusada sexualmente por su propio padre -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima-.
Los detalles del presunto abuso sexual
El episodio habría ocurrido en los primeras días de este año en la casa familiar donde viven en Puente de Hierro, Guaymallén. La menor relató -según la denuncia de la mujer- que una mañana se quedó sola con su progenitor y su hermanito de 2 años. Su madre se había retirado con sus otros hermanos: un adolescente y un bebé.
Esa ocasión fue aprovechada por el albañil de 53 años que le dio su teléfono celular al niño para que se distraiga, ingresó a la habitación y abusó sexualmente a la adolescente.
En la denuncia, la madre agregó que desde hace un tiempo le llamaba la atención los constantes malos tratos de la adolescente para con su padre y también que comenzó a usar ropa holgada de su hermano.
La detención del presunto abusador
Tras la denuncia judicial, la adolescente fue trasladada al hospital Paroissien donde se confirmó que está cursando un embarazo con probable fecha de parto para mediados de octubre. En paralelo, el sospechoso fue detenido en la vía pública.
La Fiscalía de Delitos Sexuales lo imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por ser una menor conviviente -prevé de 8 a 20 años de prisión-. En los últimos días, el juez Leonardo Camacho dictó la prisión preventiva.
La causa tendrá una prueba clave en los próximos días que será un cotejo de ADN que se realizará cuando nazca el bebé. En caso de arrojar resultado positivo con el padre de la menor, no habrá muchas opciones para discutir sobre la existencia del abuso sexual intrafamiliar.
En pocas palabras
- ADN: un estudio de ADN será clave para confirmar si un padre abusó sexualmente de su hija de 16 años.
- Detención: el hombre de 53 años se encuentra detenido desde que se realizó la denuncia en agosto.
- Embarazo: la adolescente dará a luz a mediados de octubre, momento en que se podrá realizar la prueba genética.