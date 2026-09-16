Esperan que una menor de 16 años tenga a su bebé para definir si su padre la abusó sexualmente

El acusado de abuso sexual en Guaymallén -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima-.

Los detalles del presunto abuso sexual

El episodio habría ocurrido en los primeras días de este año en la casa familiar donde viven en Puente de Hierro, Guaymallén. La menor relató -según la denuncia de la mujer- que una mañana se quedó sola con su progenitor y su hermanito de 2 años. Su madre se había retirado con sus otros hermanos: un adolescente y un bebé.

Esa ocasión fue aprovechada por el albañil de 53 años que le dio su teléfono celular al niño para que se distraiga, ingresó a la habitación y abusó sexualmente a la adolescente.

En la denuncia, la madre agregó que desde hace un tiempo le llamaba la atención los constantes malos tratos de la adolescente para con su padre y también que comenzó a usar ropa holgada de su hermano.

El hombre fue detenido el mismo día que se denunció el abuso sexual.

La detención del presunto abusador

Tras la denuncia judicial, la adolescente fue trasladada al hospital Paroissien donde se confirmó que está cursando un embarazo con probable fecha de parto para mediados de octubre. En paralelo, el sospechoso fue detenido en la vía pública.

La Fiscalía de Delitos Sexuales lo imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por ser una menor conviviente -prevé de 8 a 20 años de prisión-. En los últimos días, el juez Leonardo Camacho dictó la prisión preventiva.

La causa tendrá una prueba clave en los próximos días que será un cotejo de ADN que se realizará cuando nazca el bebé. En caso de arrojar resultado positivo con el padre de la menor, no habrá muchas opciones para discutir sobre la existencia del abuso sexual intrafamiliar.