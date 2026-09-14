Una inquietante pintada hallada en los sanitarios de una escuela de San Juan activó un operativo judicial ante un posible caso de abuso sexual y de contención institucional. El episodio tuvo lugar en la escuela Carlos María del Alvear, situada en el barrio Villa San Damián del departamento Rawson, donde se advirtió un pedido de auxilio anónimo firmado supuestamente por una menor de edad.
Una pintada en un baño de una escuela destapó un caso de abuso sexual: "Estoy embarazada, tengo 10 años"
Las pintadas en las paredes de baño de la escuela advertía sobre una situación de extrema vulnerabilidad con una frase desgarradora
Las pintadas en las paredes de baño de la escuela advertía sobre una situación de extrema vulnerabilidad con una frase desgarradora: “Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años, fue mi tío”, acompañada por la ilustración de un rostro con gesto de tristeza.
A pesar de que el mensaje fue suprimido de las paredes por directivas de la cartera educativa provincial -medida que generó cuestionamientos por la pérdida potencial de evidencia material-, la existencia del aviso pudo corroborarse mediante registros fotográficos y testimonios del personal. Al tomar conocimiento, la Dirección de la escuela dio aviso inmediato a los tribunales.
La investigación por abuso sexual tras las pintadas en la escuela
Por disposición del fiscal de San Juan Duilio Ejarque, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), efectivos policiales y peritos judiciales se constituyeron en el predio escolar para relevar pruebas, entrevistar a directivos y docentes, y analizar las cámaras de seguridad del circuito cerrado con el propósito de dar con el autor o la víctima del hecho.
En rueda de prensa, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, llevó claridad sobre el avance de las averiguaciones y confirmó que la alumna involucrada ya fue localizada. La funcionaria destacó el trabajo de los gabinetes técnicos zonales y ponderó la actuación de la fiscalía especializada como un soporte fundamental para los docentes ante problemáticas que exceden el ámbito pedagógico.
Asimismo, Silvia Fuentes indicó que equipos interdisciplinarios continúan interviniendo en la institución para brindar asistencia y contención tanto al alumnado como al entorno directo de la menor afectada, en el marco de los protocolos de detección temprana de delitos intrafamiliares como abusos sexuales.
En pocas palabras
- Caso de abuso sexual: Descubierto por pintada en baño de escuela de San Juan que decía “Estoy embarazada, tengo 10 años”.
- Intervención judicial: Fiscal de San Juan investiga el hecho y confirma que la alumna involucrada fue localizada.
- Asistencia a la comunidad educativa: Equipos interdisciplinarios brindan contención al alumnado y al entorno de la menor afectada.