Una pintada en un baño de una escuela destapó un caso de abuso sexual: "Estoy embarazada, tengo 10 años"

La investigación por abuso sexual tras las pintadas en la escuela

Por disposición del fiscal de San Juan Duilio Ejarque, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI), efectivos policiales y peritos judiciales se constituyeron en el predio escolar para relevar pruebas, entrevistar a directivos y docentes, y analizar las cámaras de seguridad del circuito cerrado con el propósito de dar con el autor o la víctima del hecho.

En rueda de prensa, la ministra de Educación provincial, Silvia Fuentes, llevó claridad sobre el avance de las averiguaciones y confirmó que la alumna involucrada ya fue localizada. La funcionaria destacó el trabajo de los gabinetes técnicos zonales y ponderó la actuación de la fiscalía especializada como un soporte fundamental para los docentes ante problemáticas que exceden el ámbito pedagógico.

Asimismo, Silvia Fuentes indicó que equipos interdisciplinarios continúan interviniendo en la institución para brindar asistencia y contención tanto al alumnado como al entorno directo de la menor afectada, en el marco de los protocolos de detección temprana de delitos intrafamiliares como abusos sexuales.