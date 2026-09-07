Roque Lucero, abuelo paterno de la pequeña desaparecida en San Luis, Guadalupe Lucero, terminó tras las rejas por orden judicial tras confirmarse una denuncia por delito contra la integridad sexual en perjuicio de una menor de edad. La aprehensión fue dispuesta por la fiscal Antonella Córdoba luego del resultado favorable de una prueba clave.
Detuvieron al abuelo paterno de Guadalupe Lucero por abuso sexual en San Luis
El abuelo de Guadalupe Lucero, de 70 años, quedó arrestado en Juana Koslay tras una pericia en cámara Gesell. Afronta dos causas por abusos
Una nueva acusación pesa sobre el abuelo de Guadalupe Lucero
El procedimiento policial se concretó en la localidad de Juana Koslay, donde efectivos de la fuerza provincial procedieron a la detención de Roque Lucero. La causa principal tramita en la Fiscalía de Género N° 2, a cargo de la fiscal Antonella Córdoba, quien solicitó la medida cautelar tras recabar elementos de convicción suficientes.
Según precisaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, el detonante del arresto fue el resultado de una prueba en cámara Gesell practicada a una de las víctimas. La investigación determinó que los hechos endilgados ocurrieron entre los años 2024 y 2025, e involucran a vecinas del imputado que eran menores al momento de los ataques.
Situación procesal y antecedentes del abuelo de Guadalupe Lucero
La justicia de San Luis programó para las próximas horas la correspondiente audiencia de formulación de cargos contra Lucero, donde formalizarán la imputación en su contra. De acuerdo con la información brindada por los medios locales El Diario de la República y la agencia Noticias Argentinas, la defensa del detenido intentará postergar las medidas cautelares más gravosas.
No se trata de la primera causa de estas características que enfrenta el familiar de la niña buscada desde junio de 2021. En abril de este año, el imputado había sido procesado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, expediente que marchaba en forma paralela en los tribunales puntanos.
El arresto generó repercusiones inmediatas en el expediente que investiga el paradero de la niña. Los querellantes que representan a la familia materna solicitaron medidas urgentes para cruzar datos entre la causa por abuso sexual y la búsqueda de la menor, que lleva más de 5 años sin respuestas claras.
La abogada querellante Soledad Poma de Otaegui reiteró el pedido ante los fiscales para que se analice el tráfico de llamadas telefónicas y el geoposicionamiento del familiar detenido durante las horas previas y posteriores a la desaparición. La recompensa dispuesta por el Ministerio de Seguridad para quien aporte datos certeros se mantiene vigente.
En pocas palabras
- Abuelo de Guadalupe Lucero: fue detenido en Juana Koslay por orden de la fiscal Antonella Córdoba, quien investiga delitos contra la integridad sexual.
- Prueba en Cámara Gesell: el resultado de esta pericia fue determinante para la detención de Roque Lucero, el abuelo paterno de la niña desaparecida.
- Causas previas: el imputado ya enfrentaba otra causa por abuso sexual gravemente ultrajante, iniciada en abril de este año.