Detuvieron al abuelo paterno de Guadalupe Lucero por abuso sexual en San Luis

Situación procesal y antecedentes del abuelo de Guadalupe Lucero

La justicia de San Luis programó para las próximas horas la correspondiente audiencia de formulación de cargos contra Lucero, donde formalizarán la imputación en su contra. De acuerdo con la información brindada por los medios locales El Diario de la República y la agencia Noticias Argentinas, la defensa del detenido intentará postergar las medidas cautelares más gravosas.

No se trata de la primera causa de estas características que enfrenta el familiar de la niña buscada desde junio de 2021. En abril de este año, el imputado había sido procesado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, expediente que marchaba en forma paralela en los tribunales puntanos.

Familiares de Guadalupe Lucero pidieron que se profundicen las pericias y se cruce información para determinar si Roque Lucero pudo haber tenido algún tipo de participación o conocimiento sobre lo ocurrido con su nieta.

El arresto generó repercusiones inmediatas en el expediente que investiga el paradero de la niña. Los querellantes que representan a la familia materna solicitaron medidas urgentes para cruzar datos entre la causa por abuso sexual y la búsqueda de la menor, que lleva más de 5 años sin respuestas claras.

La abogada querellante Soledad Poma de Otaegui reiteró el pedido ante los fiscales para que se analice el tráfico de llamadas telefónicas y el geoposicionamiento del familiar detenido durante las horas previas y posteriores a la desaparición. La recompensa dispuesta por el Ministerio de Seguridad para quien aporte datos certeros se mantiene vigente.