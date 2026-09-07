Quién es "el tirador de la bicicleta", el adolescente detenido en Mendoza que apareció en un streaming

“Andaba en bici cuando le pegué. Tengo el plomo ahí”, dijo el interno mientras señalaba su cuello durante el streaming. Afirmó que había recibido un disparo y vinculó el episodio con una “guerra de bandas”.

Aquí, el video de la conversación que generó polémica:

El antecedente de los presos de San Felipe

En julio ya se había conocido otro caso de participación en un streaming desde una cárcel mendocina. Cinco internos de San Felipe conversaron mediante OmeTV con Valentino Melo, un streamer de Berazategui.

Una requisa posterior en el módulo 8B permitió secuestrar los teléfonos de los involucrados. Los internos fueron sumariados y trasladados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil de Almafuerte I, en Cacheuta, donde rige un régimen estricto de control.