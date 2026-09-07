Tenía 16 años cuando ocurrió el ataque por el que fue investigado y recluido en el ex COSE. Ahora, el joven conocido como “el tirador de la bicicleta” apareció junto a otro chico en un streaming de JotaPe Show, por Kick. La conexión mediante OmeTV duró 6 minutos ¿Pero quién es?
Quién es "el tirador de la bicicleta", el adolescente detenido en Mendoza que apareció en un streaming
Tenía 16 años cuando ocurrió el ataque que se le atribuye en Las Heras. Ahora participó de un streaming. Dice que tiene una bala alojada en el cuello
Al muchacho se le atribuye un intento de homicidio agravado. En octubre de 2025, fue capturado durante un control policial: viajaba como acompañante en un Toyota Corolla verde que circulaba sin luces.
De atacar una camioneta en Las Heras al ex COSE
El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2025, cerca de las 19. Tres jóvenes circulaban en una Ford F-100 por Regalado Olguín, al ingreso del barrio 8 de Abril. De acuerdo con la crónica publicada entonces por Diario UNO, un adolescente en bicicleta se acercó, disparó sin mediar palabras y escapó.
“Andaba en bici cuando le pegué. Tengo el plomo ahí”, dijo el interno mientras señalaba su cuello durante el streaming. Afirmó que había recibido un disparo y vinculó el episodio con una “guerra de bandas”.
Aquí, el video de la conversación que generó polémica:
El antecedente de los presos de San Felipe
En julio ya se había conocido otro caso de participación en un streaming desde una cárcel mendocina. Cinco internos de San Felipe conversaron mediante OmeTV con Valentino Melo, un streamer de Berazategui.
Una requisa posterior en el módulo 8B permitió secuestrar los teléfonos de los involucrados. Los internos fueron sumariados y trasladados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil de Almafuerte I, en Cacheuta, donde rige un régimen estricto de control.
En pocas palabras
- Adolescente detenido: fue identificado como "el tirador de la bicicleta" tras un ataque en Las Heras.
- Streaming: el joven apareció en una transmisión desde un centro de menores junto a otro adolescente.
- Ataque en Las Heras: se le atribuye un intento de homicidio agravado contra ocupantes de una camioneta en octubre de 2025.