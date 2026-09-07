La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil inició este lunes una investigación interna tras requisas en el ex COSE para determinar la procedencia de celulares utilizados por menores de edad alojados en esa institución, y que participaron de un streaming en el que se declararon protagonistas de hechos delictivos en Las Heras.
"El tirador de la bicicleta": un menor alojado en el ex COSE salió en vivo por un streaming
En el ex COSE, los menores de edad puede usar celulares bajo supervisión. Ahora, investigan la conexión en vivo de 2 de ellos con un programa en vivo
Daniel Patiño, titular del ex COSE, dijo a radio Nihuil que durante el fin de semana se hicieron requisas para hallar los celulares utilizados por internos menores de edad en la transmisión en vivo del canal JotaPe Show, en Kick, luego de haberse conectado en la plataforma OmeTV.
Allí se identificaron como "sicarios" y uno de ellos, puntualmente, como "el tirador de la bicicleta" en un hecho delictivo ocurrido en el barrio 8 de Abril, de Las Heras, contra 3 mayores de edad.
En el ex COSE, los celulares no están prohibidos
El funcionario provincial explicó que la utilización de celulares en el ex COSE no está alcanzada por la ley penal como en los contextos de encierro de adultos, sino que pasan a formar parte del régimen de sanciones disciplinarias administrativas, lo cual se notifica a la justicia de Menores.
En el ex COSE, explicó Daniel Patiño, hay 45 internos de 16 hasta los 20 años de edad.
De acuerdo a la casuística, señaló que los celulares ingresan al ex COSE cuando menores de edad regresan de salidas debidamente autorizadas. Aunque también pueden ser introducidos, aclaró, por visitas o bajo la responsabilidad de operadores del sistema, ya sea por negligencia u omisión de controles. O por decisión manifiesta, lo que deriva en sumarios internos y sanciones administrativas.
"La prohibición de utilización de celulares sólo rige en contexto de encierro de adultos", insistió Patiño. En el ex COSE, en cambio, "los internos suelen tener celulares, pero pueden utilizarlos con autorización y bajo vigilancia", dijo en diálogo con el programa No Tenés Cara.
"El tirador de la bicicleta" habló desde el ex COSE
El nuevo caso de personas privadas de libertad que se contactan con plataformas audiovisuales mediante celulares fue protagonizado por dos internos del ex COSE, quienes mantuvieron contacto en vivo con un streaming del canal JotaPe Show. Durante 6 minutos aproximadamente, interactuaron con tres conductores del programa.
Hablaron de sicariato, de drogas y uno de los menores de edad se identificó como "el tirador de la bicicleta", en directa alusión al caso ocurrido en el barrio 8 de Abril, de Las Heras, el 3 de octubre de 2025, donde un chico disparó contra otras personas en esa zona, más precisamente en el cruce de calles Cruz Castaño y Número 41.
Las víctimas de ese episodio tenían 18, 21 y 22 años. Circulaban en una camioneta de gran porte y fueron interceptadas por un menor de edad que disparó.
Luego, fue identificado y alojado en el ex COSE, donde permanece actualmente.
El escándalo de los presos online desde San Felipe
En julio, internos de San Felipe -todos mayores de edad- utilizaron un celular y hablaron en vivo con el conocido streamer Valentín Melo, que acumula más de 600.000 seguidores en sus perfiles de redes sociales.
Como en el caso de los menores de edad del ex COSE, se conectaron por videollamada. Se ordenó requisar e investigar el uso -prohibido- de los celulares.
En pocas palabras
- Investigación interna: se inició en el ex COSE por el uso de celulares en un streaming donde menores se identificaron como sicarios.
- Contexto de uso: en el ex COSE, los celulares no están prohibidos y pueden ser utilizados bajo supervisión.
- Identificación: uno de los menores se autodenominó "el tirador de la bicicleta" en alusión a un hecho delictivo en Las Heras.