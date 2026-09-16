Accidente en el Acceso Este: una jueza ordenó peritar la velocidad de la camioneta donde circulaba la familia herida

Una familia se llevó la peor parte en el accidente en el Acceso Este. Foto: archivo

Finalmente, la jueza Dolores Ramón hizo lugar al pedido de la defensa y se realizará esa medida de prueba que no será menor, ya que gran parte de la causa se definirá justamente por las pericias que reconstruyan la mecánica del accidente fatal.

El accidente en el Acceso Este

Según la acusación que le imputaron a Francisco Santos, cerca de las 11.40 del sábado 8 de agosto pasado dos camionetas circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste -con destino al Nudo Vial-.

El joven iba sólo en su camioneta Jeep por el carril sur, es decir, el de alta velocidad. A su derecha iba la camioneta Nissan Kicks con Claudio Assenza, su esposa y sus 2 hijos.

Todo parece indicar que el joven realizó una maniobra intempestiva para cambiar de carril, lo que produjo un primer toque entre ambos vehículos. Las camionetas hicieron un trompo hasta que volvieron a chocar, vencieron el guardarrail izquierdo del Acceso Este y cayeron por el puente hacia calle Alberdi.

El contador que falleció en el mismo lugar del accidente.

La familia se llevó la peor parte del accidente. El contador Claudio Assenza murió a los pocos minutos, su pareja Antonella Murga (39) está internada en terapia intensiva del Hospital Santa Isabel de Hungría, su hijo de 10 años se encuentra en estado crítico del Hospital Español y su hija de 7 años quedó alojada en sala común y fue dada de alta.

Francisco Iván Santos, el joven de 19 años, fue imputado por homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por ser más de una las víctimas. El 10 de agosto, 2 días después del accidente, recuperó su libertad tras rendir una caución de $10 millones.