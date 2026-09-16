La defensa del joven que protagonizó un accidente fatal en el Acceso Este ganó una pulseada judicial: logró que una jueza ordene que también se perite la velocidad de la camioneta donde circulaban las víctimas. La Fiscalía que investiga el trágico hecho ocurrido el mes pasado en Guaymallén había negado esa prueba.
Accidente en el Acceso Este: una jueza ordenó peritar la velocidad de la camioneta donde circulaba la familia herida
La Fiscalía negaba esa prueba pero la magistrada hizo lugar al pedido de la defensa para establecer la mecánica del accidente en Guaymallén
Este miércoles se realizó una audiencia judicial, la primera en el expediente penal que tiene imputado a Francisco Iván Santos (19). Fue a pedido de su abogado, Federico Ábalos, quien solicitó que se realice un escaneo en la computadora de la camioneta Nissan Kicks donde circulaban las víctimas para determinar la velocidad al momento del impacto.
La fiscal de Tránsito Giselle Lana había solicitado una medida idéntica en la camioneta Jeep del acusado, pero había rechazado la pericia en el otro vehículo por considerarla impertinente.
Finalmente, la jueza Dolores Ramón hizo lugar al pedido de la defensa y se realizará esa medida de prueba que no será menor, ya que gran parte de la causa se definirá justamente por las pericias que reconstruyan la mecánica del accidente fatal.
El accidente en el Acceso Este
Según la acusación que le imputaron a Francisco Santos, cerca de las 11.40 del sábado 8 de agosto pasado dos camionetas circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste -con destino al Nudo Vial-.
El joven iba sólo en su camioneta Jeep por el carril sur, es decir, el de alta velocidad. A su derecha iba la camioneta Nissan Kicks con Claudio Assenza, su esposa y sus 2 hijos.
Todo parece indicar que el joven realizó una maniobra intempestiva para cambiar de carril, lo que produjo un primer toque entre ambos vehículos. Las camionetas hicieron un trompo hasta que volvieron a chocar, vencieron el guardarrail izquierdo del Acceso Este y cayeron por el puente hacia calle Alberdi.
La familia se llevó la peor parte del accidente. El contador Claudio Assenza murió a los pocos minutos, su pareja Antonella Murga (39) está internada en terapia intensiva del Hospital Santa Isabel de Hungría, su hijo de 10 años se encuentra en estado crítico del Hospital Español y su hija de 7 años quedó alojada en sala común y fue dada de alta.
Francisco Iván Santos, el joven de 19 años, fue imputado por homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por ser más de una las víctimas. El 10 de agosto, 2 días después del accidente, recuperó su libertad tras rendir una caución de $10 millones.
En pocas palabras
- Jueza ordenó pericia: se analizará la velocidad de la camioneta donde viajaba la familia en el Acceso Este.
- Fiscalía había negado prueba: la defensa del imputado solicitó el escaneo de la computadora del vehículo de las víctimas.
- Accidente fatal en Guaymallén: implica al joven Francisco Santos por la muerte de Claudio Assenza y las lesiones de su familia.