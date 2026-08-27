A 20 días del terrible accidente ocurrido en el Acceso Este, Antonela Murga y su hijo Agustín Assenza continúan internados y atravesando una evolución compleja. Ambos permanecen estables clínicamente, aunque su estado de salud sigue siendo grave y con pronóstico reservado.
A 20 días del accidente del Acceso Este, así evolucionan la madre y el niño que sufrieron graves heridas
El accidente en el que murió Claudio Assenza ocurrió el 8 de agosto. Su mujer, Antonela Murga, y su hijo Agustín (10) continúan graves pero han mostrado alguna evolución
La información fue brindada por una familiar de Antonela, quien explicó que tanto la mujer como el niño fueron trasladados a instituciones privadas y que, por el momento, los médicos esperan la respuesta a los tratamientos que reciben. “Ambos han respondido a estímulos, pero el estado sigue siendo grave y reservado”, señaló la familiar.
El accidente que terminó con la vida de Claudio Assenza
El siniestro ocurrió el sábado 8 de agosto, cerca de las 11.30, sobre el Acceso Este. Claudio Assenza, de 43 años, viajaba junto con su esposa Antonela Murga, de 37, y sus dos hijos en una Nissan Kicks cuando fueron impactados por otro vehículo.
Claudio murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas. Antonela fue trasladada e internada en el Hospital Central, mientras que su hijo Agustín, de 8 años, fue llevado al Hospital Notti y quedó internado en el área de cuidados intensivos. La otra hija de la pareja, también de 8 años, permaneció en observación en el Notti y fue la primera en recuperarse. A los pocos días recibió el alta médica.
La evolución de Antonela y Agustín tras el choque
Durante los primeros días, tanto la mujer como el niño permanecieron internados en estado crítico y bajo cuidados intensivos.
El 20 de agosto, ambos fueron sometidos a una traqueotomía, un procedimiento que permitió facilitar la asistencia respiratoria y mantener limpias sus vías respiratorias mientras continúa el tratamiento.
Cuatro días después, el 24 de agosto, ambos fueron trasladados a instituciones privadas. Antonela fue derivada al Hospital Santa Isabel de Hungría, mientras que Agustín pasó al Hospital Español.
Desde entonces, los dos permanecen estables clínicamente, aunque los médicos mantienen un pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron.
La familia aguarda ahora que puedan continuar respondiendo favorablemente a los tratamientos. Por el momento, la evolución es lenta y el cuadro continúa siendo considerado grave y crítico.
El impacto del jeep contra la Nissan que provocó la tragedia
El choque involucró a la Nissan Kicks en la que viajaba la familia Assenza y un Jeep conducido por Francisco Iván Santos, de 19 años.
De acuerdo con la reconstrucción inicial del accidente, Santos circulaba por el carril central del Acceso Este cuando, aparentemente a alta velocidad, perdió el control del vehículo. El Jeep impactó contra el guardarrail ubicado sobre el costado derecho, realizó dos trompos y terminó chocando contra la Nissan Kicks en la que viajaba la familia.
Santos había obtenido su carnet de conducir apenas dos meses antes del accidente.
Tras el siniestro, el joven fue aprehendido ese mismo sábado y quedó a disposición de la Justicia. Sin embargo, el lunes recuperó la libertad luego de pagar una fianza, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades por el accidente.
En pocas palabras
- Evolución compleja: Madre y niño heridos en el Acceso Este continúan graves, pero muestran evolución.
- Tragedia familiar: El accidente del 8 de agosto costó la vida a Claudio Assenza.
- Trascendencia del choque: El siniestro ocurrió tras un despiste y posterior impacto contra otro vehículo.