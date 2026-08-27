A 20 días del accidente del Acceso Este, así evolucionan la madre y el niño que sufrieron graves heridas

Claudio murió en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas. Antonela fue trasladada e internada en el Hospital Central, mientras que su hijo Agustín, de 8 años, fue llevado al Hospital Notti y quedó internado en el área de cuidados intensivos. La otra hija de la pareja, también de 8 años, permaneció en observación en el Notti y fue la primera en recuperarse. A los pocos días recibió el alta médica.

La evolución de Antonela y Agustín tras el choque

Durante los primeros días, tanto la mujer como el niño permanecieron internados en estado crítico y bajo cuidados intensivos.

El 20 de agosto, ambos fueron sometidos a una traqueotomía, un procedimiento que permitió facilitar la asistencia respiratoria y mantener limpias sus vías respiratorias mientras continúa el tratamiento.

Cuatro días después, el 24 de agosto, ambos fueron trasladados a instituciones privadas. Antonela fue derivada al Hospital Santa Isabel de Hungría, mientras que Agustín pasó al Hospital Español.

Desde entonces, los dos permanecen estables clínicamente, aunque los médicos mantienen un pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron.

La familia aguarda ahora que puedan continuar respondiendo favorablemente a los tratamientos. Por el momento, la evolución es lenta y el cuadro continúa siendo considerado grave y crítico.

El impacto del jeep contra la Nissan que provocó la tragedia

Infografía del accidente del Acceso Este y Alberdi, en Guaymallén, realizada en base a información de la investigación. Imagen generada con IA

El choque involucró a la Nissan Kicks en la que viajaba la familia Assenza y un Jeep conducido por Francisco Iván Santos, de 19 años.

De acuerdo con la reconstrucción inicial del accidente, Santos circulaba por el carril central del Acceso Este cuando, aparentemente a alta velocidad, perdió el control del vehículo. El Jeep impactó contra el guardarrail ubicado sobre el costado derecho, realizó dos trompos y terminó chocando contra la Nissan Kicks en la que viajaba la familia.

Santos había obtenido su carnet de conducir apenas dos meses antes del accidente.

Tras el siniestro, el joven fue aprehendido ese mismo sábado y quedó a disposición de la Justicia. Sin embargo, el lunes recuperó la libertad luego de pagar una fianza, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades por el accidente.