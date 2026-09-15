Accidente: el conductor de una ambulancia atropelló y mató a un peatón

El accidente ocurrió alrededor de las 20.40 del lunes en la ruta 50, a 200 metros al este de la ruta 71, en Santa Rosa, por donde transitaba la ambulancia del Centro de Salud Nº 330.

El conductor del vehículo, un hombre de 53 años, no vio al peatón que cruzaba la ruta 50 y lo atropelló. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada rápidamente al Hospital Arenas Raffo en grave estado.