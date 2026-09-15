Un peatón de 87 años murió en la noche del lunes en un accidente ocurrido en Santa Rosa, donde fue atropellado por el conductor de una ambulancia del Centro de Salud de la zona.
Accidente: el conductor de una ambulancia atropelló y mató a un peatón
La víctima tenía 87 años. Fue atropellado por una ambulancia del Centro de Salud de Santa Rosa. El accidente ocurrió en la noche del lunes
El accidente ocurrió alrededor de las 20.40 del lunes en la ruta 50, a 200 metros al este de la ruta 71, en Santa Rosa, por donde transitaba la ambulancia del Centro de Salud Nº 330.
El conductor del vehículo, un hombre de 53 años, no vio al peatón que cruzaba la ruta 50 y lo atropelló. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada rápidamente al Hospital Arenas Raffo en grave estado.
Poco después de ingresar al centro asistencial, los médicos confirmaron que el hombre de 87 años había muerto.
El conductor de la ambulancia que provocó el accidente fatal fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.
En pocas palabras
- Tragedia en Santa Rosa: un peatón de 87 años falleció tras ser atropellado por una ambulancia.
- Detalles del suceso: el accidente ocurrió en la ruta 50; el conductor dio negativo en alcoholemia.
- Conclusión médica: la víctima fue trasladada al hospital pero falleció a causa de las graves heridas.