El custodio de la vicegobernadora que causó un accidente fatal en Lavalle estaba alcoholizado y fue imputado

La vicegobernadora emitió un comunicado tras el accidente de su custodio.

Por este motivo fue imputado por homicidio culposo agravado -delito que prevé de 3 a 6 años de cárcel- y quedó detenido. En las próximas horas se definirá si puede recuperar su libertad, adelantaron fuentes judiciales.

El accidente fatal en Lavalle

Cerca de las 6.30 del domingo pasado se produjo el accidente en la Ruta Nacional 40, a la altura de la Escuela Abdón Abraham. Por ese lugar circulaba el policía de 39 años a bordo de un auto Suzuki Fun en dirección al norte. En sentido contrario, lo hacía el enfermero Diego Dávila en una moto Gilera.

Por medidas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron frontalmente. El motociclista se llevó la peor parte ya que murió a los pocos minutos debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente.