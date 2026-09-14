Desde la madrugada del domingo pasado, un efectivo de la Policía de Mendoza se encuentra privado de su libertad tras un accidente fatal en Lavalle. Es que no sólo terminó con la vida de un joven motociclista, sino que ahora se detectó que circulaba con un alto grado de alcoholización.
El custodio de la vicegobernadora que causó un accidente fatal en Lavalle estaba alcoholizado y fue imputado
El policía de 39 años se encuentra detenido tras el accidente donde terminó muriendo un enfermero de 24 años que circulaba en motocicleta
Tras el accidente donde perdió la vida el enfermero Diego Misael Dávila, de 24 años, el policía de 39 años quedó detenido a la espera de los primeros avances en la investigación que lidera la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez.
El primer avance importante en la causa determinó que el conductor del auto, que es custodio de la vicegobernadora Hebe Casado, manejaba con 1,95 gramos de alcohol en sangre al momento del hecho.
Por este motivo fue imputado por homicidio culposo agravado -delito que prevé de 3 a 6 años de cárcel- y quedó detenido. En las próximas horas se definirá si puede recuperar su libertad, adelantaron fuentes judiciales.
El accidente fatal en Lavalle
Cerca de las 6.30 del domingo pasado se produjo el accidente en la Ruta Nacional 40, a la altura de la Escuela Abdón Abraham. Por ese lugar circulaba el policía de 39 años a bordo de un auto Suzuki Fun en dirección al norte. En sentido contrario, lo hacía el enfermero Diego Dávila en una moto Gilera.
Por medidas que aún se investigan, ambos vehículos impactaron frontalmente. El motociclista se llevó la peor parte ya que murió a los pocos minutos debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el accidente.
En pocas palabras
- Policía alcoholizado: un efectivo de 39 años, custodio de la vicegobernadora Hebe Casado, fue imputado por homicidio culposo agravado tras un accidente fatal.
- Víctima fatal: el siniestro vial ocurrió en Lavalle y provocó la muerte de Diego Misael Dávila, un enfermero de 24 años que circulaba en motocicleta.
- Grado alcohólico: el conductor del auto presentaba 1.95 gramos de alcohol en sangre al momento del impacto, según determinó la investigación.