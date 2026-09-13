Choque frontal en Lavalle: murió un motociclista de 24 años tras colisionar contra un auto

El siniestro vial se registró alrededor de las 6.40 a la altura de la Escuela Abdón Abraham. Por causas que la Justicia intenta establecer, un automóvil Suzuki Fun que transitaba en sentido sur a norte terminó impactando de manera frontal contra una moto marca Gilera que avanzaba en dirección contraria. Más tarde se supo que el conductor del auto es un custodio de la vicegobernación.

La motocicleta Gilera colisionó de frente contra un Suzuki Fun conducido por un efectivo policial de 39 años.

Traslado de urgencia y desenlace fatal

Tras el violento impacto, personal de emergencia acudió al lugar y asistió a ambos conductores. Tanto el joven que manejaba el rodado menor como el conductor del auto un hombre de 39 años que pertenece a la fuerza policial fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza.