Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 24 años a primera hora de este domingo sobre la Ruta Nacional 40, en Lavalle. La víctima fatal circulaba a bordo de una motocicleta cuando colisionó de frente contra un automóvil conducido por un efectivo policial.
Choque frontal en Lavalle: murió un motociclista de 24 años tras colisionar contra un auto
El accidente ocurrió a las 06.40 de la mañana a la altura de la Escuela Abdón Abraham. El motociclista murió al llegar al Hospital Central
El siniestro vial se registró alrededor de las 6.40 a la altura de la Escuela Abdón Abraham. Por causas que la Justicia intenta establecer, un automóvil Suzuki Fun que transitaba en sentido sur a norte terminó impactando de manera frontal contra una moto marca Gilera que avanzaba en dirección contraria. Más tarde se supo que el conductor del auto es un custodio de la vicegobernación.
Traslado de urgencia y desenlace fatal
Tras el violento impacto, personal de emergencia acudió al lugar y asistió a ambos conductores. Tanto el joven que manejaba el rodado menor como el conductor del auto un hombre de 39 años que pertenece a la fuerza policial fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de la Ciudad de Mendoza.
Sin embargo, al momento de ingresar al hospital, los médicos constataron el fallecimiento del motociclista a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.
En el lugar del hecho intervino personal de la Comisaría 17° de Lavalle, mientras que las actuaciones legales quedaron bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Las Heras-Lavalle, desde donde se ordenaron las pericias de rigor para determinar las responsabilidades del choque.
En pocas palabras
- Trágico accidente: un motociclista de 24 años falleció tras un choque frontal en Lavalle.
- Detalles del siniestro: el hecho ocurrió a las 06:40 a la altura de la Escuela Abdón Abraham.
- Consecuencias: el joven murió al llegar al Hospital Central debido a la gravedad de sus heridas.