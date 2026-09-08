Accidente y caos en el Acceso Sur: así se vio desde un dron

"La destrucción de los 5 vehículos fue tremenda", relató el cronista Matías Pascualetti desde el lugar. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a los heridos y lograron rescatar a una mujer atrapada.

Natalia conducía el Corsa involucrado, rodado que terminó en dirección opuesta luego de hacer un trompo sobre el asfalto. "Yo venía por el carril rápido del Acceso Sur; el Fiat Palio, que venía por el carril del medio, se cambió de carril varias veces: luego, una camioneta que venía detrás mío, me chocó", detalló la conductora.

Las autoridades recomendaron tomar desvíos para evitar la traza interrumpida.