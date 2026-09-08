Accidente y caos en el Acceso Sur: así se vio desde un dron

Las impresionantes imágenes captadas por un dron dejaron en evidencia el inmenso embotellamiento generado tras un accidente múltiple. La cámara aérea de un oyente de Radio Nihuil, Nico Benegas, mostró la interminable fila de autos paralizados sobre el Acceso Sur.
La congestión vehicular se extendió desde el nudo de Rodríguez Peña hasta llegar a la calle Paso.
Demoras kilométricas por el accidente
El siniestro ocurrió en la mano hacia el norte cuando colisionaron cinco vehículos. Una camioneta Hyundai, un Corsa, un Peugeot, un Chevrolet Agile junto a un Fiat Palio sufrieron graves daños materiales.
"La destrucción de los 5 vehículos fue tremenda", relató el cronista Matías Pascualetti desde el lugar. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron a los heridos y lograron rescatar a una mujer atrapada.
Natalia conducía el Corsa involucrado, rodado que terminó en dirección opuesta luego de hacer un trompo sobre el asfalto. "Yo venía por el carril rápido del Acceso Sur; el Fiat Palio, que venía por el carril del medio, se cambió de carril varias veces: luego, una camioneta que venía detrás mío, me chocó", detalló la conductora.
Las autoridades recomendaron tomar desvíos para evitar la traza interrumpida.
En pocas palabras
- Accidente múltiple: cinco vehículos colisionaron en el Acceso Sur, generando un gran embotellamiento.
- Imágenes aéreas: un dron capturó la extensa fila de autos detenidos y los daños de los rodados.
- Asistencia y desvíos: rescataron a una mujer atrapada; se recomendó tomar rutas alternativas.