Tras la conmoción generada en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por la muerte de un niño de 9 años que cayó desde el séptimo piso del complejo Las Torres, la investigación judicial de la tragedia se centró sus primeros pasos en definir la situación de la mujer que se encontraba al cuidado del menor.
Qué pasó con la niñera: la tragedia donde un niño se trepó a la ventana y cayó desde un séptimo piso
La investigación de la tragedia se centra en la niñera de 39 años que cuidaba al niño de 9 años, tras su caída desde un séptimo piso en Comodoro Rivadavia
Se trata de una niñera de 39 años que permaneció detenida durante varias horas en la Comisaría Primera mientras se realizaban las diligencias de rigor.
Tragedia en Comodoro Rivadavia: la mira en la niñera
La tragedia ocurrió el lunes pasadas las 14, poco después de que el menor regresara de la escuela al departamento de su padre. Al registrarse la fatal caída, efectivos policiales se presentaron en el lugar y trasladaron preventivamente a la cuidadora a la sede policial.
El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Cristian Mulero, justificó la medida al explicar que el Código Procesal faculta a la fuerza a retener provisionalmente a una persona hasta un máximo de 12 horas para tomarle declaración, verificar antecedentes y avanzar en las primeras averiguaciones.
La decisión judicial y el secuestro de celulares luego de la tragedia
Pasadas las 21:30 del lunes, las autoridades judiciales dispusieron la liberación de la niñera al considerar que no existían por el momento elementos o pruebas firmes que sustenten una imputación penal en su contra.
No obstante, en el marco de las actuaciones lideradas por la fiscal Verona Dagotto, la Policía procedió al secuestro del teléfono celular de la niñera, así como también del dispositivo móvil del menor.
Ambos aparatos serán peritados para reconstruir los minutos previos al accidente y determinar si existieron llamados, mensajes o distracciones en el momento de la tragedia.
En paralelo, la Brigada de Investigaciones y la División de Criminalística continúan con la toma de testimoniales y el relevamiento de las cámaras de seguridad del complejo para esclarecer cómo se produjo el accidente en el departamento.
Cómo fue la tragedia en Comodoro Rivadavia
La tragedia sucedió al mediodía, poco después de que el niño regresara de la escuela al departamento de su padre.
En un descuido o momentos de distracción mientras estaba al cuidado de la niñera, el menor se trepó al marco de una de las ventanas del séptimo piso de la Torre III y cayó al vacío, impactando contra el techo y el toldo de un comercio de la planta baja.
Pese a la rápida llegada de la ambulancia y a los intentos de reanimación de los médicos, el niño ingresó sin signos vitales al Hospital Regional.
En pocas palabras
- Tragedia en Comodoro: Un niño de 9 años falleció tras caer desde un séptimo piso.
- Investigación: La Justicia liberó a la niñera, pero secuestró celulares para determinar las causas.
- Peritajes: Se analizarán los dispositivos para reconstruir los minutos previos al accidente.