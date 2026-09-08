Qué pasó con la niñera: la tragedia donde un niño se trepó a la ventana y cayó desde un séptimo piso

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Cristian Mulero, justificó la medida al explicar que el Código Procesal faculta a la fuerza a retener provisionalmente a una persona hasta un máximo de 12 horas para tomarle declaración, verificar antecedentes y avanzar en las primeras averiguaciones.

La decisión judicial y el secuestro de celulares luego de la tragedia

Pasadas las 21:30 del lunes, las autoridades judiciales dispusieron la liberación de la niñera al considerar que no existían por el momento elementos o pruebas firmes que sustenten una imputación penal en su contra.

No obstante, en el marco de las actuaciones lideradas por la fiscal Verona Dagotto, la Policía procedió al secuestro del teléfono celular de la niñera, así como también del dispositivo móvil del menor.

Ambos aparatos serán peritados para reconstruir los minutos previos al accidente y determinar si existieron llamados, mensajes o distracciones en el momento de la tragedia.

En paralelo, la Brigada de Investigaciones y la División de Criminalística continúan con la toma de testimoniales y el relevamiento de las cámaras de seguridad del complejo para esclarecer cómo se produjo el accidente en el departamento.

Cómo fue la tragedia en Comodoro Rivadavia

La tragedia sucedió al mediodía, poco después de que el niño regresara de la escuela al departamento de su padre.

En un descuido o momentos de distracción mientras estaba al cuidado de la niñera, el menor se trepó al marco de una de las ventanas del séptimo piso de la Torre III y cayó al vacío, impactando contra el techo y el toldo de un comercio de la planta baja.

Pese a la rápida llegada de la ambulancia y a los intentos de reanimación de los médicos, el niño ingresó sin signos vitales al Hospital Regional.