Tragedia con 10 muertos: estaban en misa y explotó toda la pirotécnica guardada en una pieza

El momento exacto de la tragedia que sacudió a la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México. La noche del sábado, durante los festejos patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz, material pirotécnico almacenado cerca… pic.twitter.com/GjL6DIMSfc — Ángel Denicia (@Angel_Repooo) September 7, 2026

Accidente y explosión en una iglesia de México

El accidente se produjo momentos en que la multitud presenciaba la tradicional quema del "toro" (una estructura de caña cargada de fuegos artificiales llevada en andas).

La explosión inicial desató una violenta onda expansiva y un incendio que rápidamente se propagó hacia el depósito de pirotecnia de la parroquia.

El impacto causó el derrumbe de paredes y la destrucción de locales linderos, atrapando a numerosos asistentes entre los restos de mampostería.

El momento exacto de la tragedia que sacudió a la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México. La noche del sábado, durante los festejos patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz, material pirotécnico almacenado cerca… pic.twitter.com/GjL6DIMSfc — Ángel Denicia (@Angel_Repooo) September 7, 2026

Despliegue de emergencia en la tragedia

El reporte oficial señala que ocho personas fallecieron de forma instantánea en el lugar de la tragedia, mientras que dos víctimas más perdieron la vida horas después en centros asistenciales a causa de la gravedad de sus lesiones.

Entre los heridos -que superan los 60- se encuentran adultos mayores, adolescentes y niños. Además, la Diócesis de Atlacomulco confirmó que dos sacerdotes del templo sufrieron heridas, aunque afortunadamente se reportaron fuera de peligro tras ser asistidos en un hospital cercano.