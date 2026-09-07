Tragedia con 10 muertos: estaban en misa y explotó toda la pirotécnica guardada en una pieza

Una verdadera tragedia sacudió este fin de semana a la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, México. Lo que debía ser una noche de devoción y celebración popular en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz terminó en catástrofe.
¿Qué fue lo que pasó? Una masiva explosión de pirotecnia dentro del predio parroquial provocó la muerte de al menos diez personas y dejó a más de 60 heridas.
Según confirmaron autoridades de Protección Civil del Estado de México, el estallido se originó el sábado por la noche en una habitación de la iglesia municipal utilizada para almacenar fuegos artificiales. La magnitud de la detonación provocó el colapso inmediato de parte de la estructura, cuyos escombros cayeron sobre las decenas de fieles que se encontraban congregados frente a la iglesia.
Accidente y explosión en una iglesia de México
El accidente se produjo momentos en que la multitud presenciaba la tradicional quema del "toro" (una estructura de caña cargada de fuegos artificiales llevada en andas).
La explosión inicial desató una violenta onda expansiva y un incendio que rápidamente se propagó hacia el depósito de pirotecnia de la parroquia.
El impacto causó el derrumbe de paredes y la destrucción de locales linderos, atrapando a numerosos asistentes entre los restos de mampostería.
Despliegue de emergencia en la tragedia
El reporte oficial señala que ocho personas fallecieron de forma instantánea en el lugar de la tragedia, mientras que dos víctimas más perdieron la vida horas después en centros asistenciales a causa de la gravedad de sus lesiones.
Entre los heridos -que superan los 60- se encuentran adultos mayores, adolescentes y niños. Además, la Diócesis de Atlacomulco confirmó que dos sacerdotes del templo sufrieron heridas, aunque afortunadamente se reportaron fuera de peligro tras ser asistidos en un hospital cercano.
En pocas palabras
- Tragedia en México: Una masiva explosión de pirotecnia en una iglesia dejó 10 muertos y muevoacute;s de 60 heridos.
- Causa del accidente: El estallido se originó en una habitaciuevoacute;n de la iglesia que almacenaba fuegos artificiales.
- Devociuevoacute;n truevoacute;gica: El hecho ocurriuevoacute; durante celebraciones populares en honor a la Virgen de Nuestra Seuevoacute;ora de la Luz.