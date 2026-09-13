Una violenta secuencia armada terminó con la vida de un hombre de 42 años durante la noche en el departamento de Godoy Cruz. Por el hecho, la Policía de Mendoza detuvo a dos sospechosos en el lugar y logró incautar una pistola calibre 9 mm cargada con municiones.
Discusión fatal en Godoy Cruz: lo mataron a tiros en la calle y atraparon a dos sospechosos
Ocurrió tras una violenta discusión en Chile y Boulogne Sur Mer. La Policía atrapó a dos jóvenes de 38 y 25 años e incautó una pistola 9 mm.
El trágico suceso se desencadenó cerca de las 20:23, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre una fuerte discusión en la vía pública acompañada por detonaciones de arma de fuego en la zona de calles Chile y Boulogne Sur Mer.
Despliegue policial, detenciones y secuestro de prueba clave
Al arribar a la escena, el personal de la Comisaría 40° se encontró con la víctima tendida sobre la calzada e intervino de inmediato aprehendiendo a dos hombres de 38 y 25 años que se encontraban en las inmediaciones.
A los pocos minutos, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento del hombre en el lugar. Durante la inspección del perímetro, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre 9 mm con sus respectivas municiones, pieza clave para las pericias balísticas.
En el sitio trabajaron peritos de Policía Científica y efectivos de la División Investigaciones para reconstruir la mecánica del ataque, bajo las directivas de la fiscalía de turno.