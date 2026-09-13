Discusión fatal en Godoy Cruz: lo mataron a tiros en la calle y atraparon a dos sospechosos

El trágico suceso se desencadenó cerca de las 20:23, luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre una fuerte discusión en la vía pública acompañada por detonaciones de arma de fuego en la zona de calles Chile y Boulogne Sur Mer.

En el lugar del crimen, la Policía Científica secuestró una pistola calibre 9 mm con municiones.

Despliegue policial, detenciones y secuestro de prueba clave

Al arribar a la escena, el personal de la Comisaría 40° se encontró con la víctima tendida sobre la calzada e intervino de inmediato aprehendiendo a dos hombres de 38 y 25 años que se encontraban en las inmediaciones.