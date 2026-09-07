"Se me apagó la tele", el accidente de un conductor que no superó la alcoholemia y provocó un desastre

Accidente en Salta: qué dijo el conductor que estaba bajo los efectos del alcohol

"Se me apagó la tele... Me desperté con el golpe, estaba bebiendo", admitió sin rodeos ante las cámaras. “Lo bueno es que no maté a nadie”, agregó.

Estruendo, destrozos y milagro en el accidente

El choque se produjo durante las primeras horas de la tarde del sábado. El conductor perdió el control de su auto y embistió de lleno a una camioneta utilitaria que se encontraba estacionada en la vía pública.

Por la fuerza del impacto, el utilitario fue arrastrado varios metros hasta quedar aprisionado contra la pared de una casa.

El dueño del utilitario destruido se encontraba durmiendo la siesta en el momento del estruendo. Según relataron los vecinos de la zona, el vehículo representaba la principal herramienta de trabajo de la víctima.

A pesar de la violencia de la colisión y del estado de destrucción en el que quedaron ambos rodados, no se registraron heridos de gravedad.

Test de alcoholemia positivo y bronca vecinal

Alertados por el fuerte ruido, los residentes del barrio salieron masivamente a la calle. Además de manifestar su indignación por la imprudencia al volante, criticaron la demora del operativo de seguridad, señalando que los patrulleros tardaron más de 20 minutos en arribar a la escena del accidente.

Cuando finalmente intervino el personal policial, se le practicó al joven el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo.

La causa quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar las sanciones pertinentes por la imprudencia cometida.