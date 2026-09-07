Una escena tan insólita como alarmante conmocionó este sábado a los vecinos del norte de Salta. En la intersección de las calles Facundo Quiroga y Manuela Pedraza, en la ciudad de Tartagal, un conductor protagonizó un violento accidente de tránsito al chocar contra un auto utilitario estacionado.
"Se me apagó la tele", el accidente de un conductor que no superó la alcoholemia y provocó un desastre
Un auto quedó incrustado contra un muro en Salta tras un fuerte accidente. El conductor, que no superó la alcoholemia, explicó su insólita versión
Sin embargo, tras terminar incrustado contra el muro de una casa, lo que terminó por viralizar el episodio no fue únicamente la magnitud de los daños materiales, sino la sinceridad con la que el propio conductor explicó lo sucedido en vivo ante los micrófonos.
Al ser entrevistado minutos después del siniestro por un periodista de Salta, el joven. a quien se lo notaba visiblemente bajo los efectos del alcohol y shockeado por lo ocurrido, no intentó dar excusas ni eludir responsabilidades.
Accidente en Salta: qué dijo el conductor que estaba bajo los efectos del alcohol
"Se me apagó la tele... Me desperté con el golpe, estaba bebiendo", admitió sin rodeos ante las cámaras. “Lo bueno es que no maté a nadie”, agregó.
Estruendo, destrozos y milagro en el accidente
El choque se produjo durante las primeras horas de la tarde del sábado. El conductor perdió el control de su auto y embistió de lleno a una camioneta utilitaria que se encontraba estacionada en la vía pública.
Por la fuerza del impacto, el utilitario fue arrastrado varios metros hasta quedar aprisionado contra la pared de una casa.
El dueño del utilitario destruido se encontraba durmiendo la siesta en el momento del estruendo. Según relataron los vecinos de la zona, el vehículo representaba la principal herramienta de trabajo de la víctima.
A pesar de la violencia de la colisión y del estado de destrucción en el que quedaron ambos rodados, no se registraron heridos de gravedad.
Test de alcoholemia positivo y bronca vecinal
Alertados por el fuerte ruido, los residentes del barrio salieron masivamente a la calle. Además de manifestar su indignación por la imprudencia al volante, criticaron la demora del operativo de seguridad, señalando que los patrulleros tardaron más de 20 minutos en arribar a la escena del accidente.
Cuando finalmente intervino el personal policial, se le practicó al joven el correspondiente test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo.
La causa quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para determinar las sanciones pertinentes por la imprudencia cometida.
En pocas palabras
- Accidente en Salta: Un conductor alcoholizado chocó contra un auto estacionado y una casa.
- Declaración viral: El joven admitió "Se me apagó la tele" tras el impacto.
- Sin heridos graves: A pesar de los destrozos, no se registraron víctimas fatales ni heridos de consideración.