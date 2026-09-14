Los peritajes científicos y mecánicos decidirán gran parte del futuro de la causa por el accidente en el Acceso Este donde dos camionetas cayeron desde un puente y un padre de familia perdió la vida. Justamente la Fiscalía y la defensa el joven imputado tironean por una evidencia que podría ser clave en la investigación.
Accidente fatal en el Acceso Este: la pericia clave que pide la defensa y que la fiscal niega
Este miércoles se realizará una audiencia que definirá los próximos pasos en la investigación por el accidente ocurrido hace un mes entre dos camionetas
La Justicia programó para el mediodía del próximo miércoles una audiencia donde la jueza Dolores Ramón deberá zanjar las posturas contrapuestas entre la fiscal de Tránsito Giselle Lana y el abogado defensor Federico Ábalos, quien representa al joven imputado Francisco Iván Santos (19).
La Fiscalía ordenó que se realice un escaneo en la computadora de la camioneta Jeep que conducía el joven a fines de tener más precisiones sobre la velocidad en la que circulaba al momento del accidente. La defensa solicitó que se tome la misma medida con la Nissan Kicks en la que circulaba el contador fallecido Claudio Assenza (43) junto a su esposa y 2 hijos.
Fuentes judiciales detallaron que el 28 de agosto pasado la fiscal negó esa prueba por considerarla impertinente al tratarse del vehículo de las víctimas. Ante esta situación, la defensa presentó una ocurrencia para que la jueza haga lugar al pedido de este "dato técnico que permitirá reconstruir la mecánica del accidente". Sobre todo teniendo en cuenta que en el lugar donde ocurrió el choque la velocidad máxima de circulación era de 60 kilómetros por hora.
El accidente en el Acceso Este
Según la acusación que le imputaron a Francisco Santos, cerca de las 11.40 del sábado 8 de agosto pasado dos camionetas circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste -con destino al Nudo Vial-. El joven iba sólo en su camioneta Jeep por el carril sur, es decir, el de alta velocidad. A su derecha iba la camioneta Nissan Kicks con Claudio Assenza, su esposa y sus 2 hijos.
Todo parece indicar que el joven realizó una maniobra intempestiva para cambiar de carril, lo que produjo un primer toque entre ambos vehículos. Las camionetas hicieron un trompo hasta que volvieron a chocar, vencieron el guardarrail izquierdo del Acceso Este y cayeron por el puente hacia calle Alberdi.
La familia se llevó la peor parte del accidente. El contador Claudio Assenza murió a los pocos minutos, su pareja Antonella Murga (39) está internada en terapia intensiva del Hospital Santa Isabel de Hungría, su hijo de 10 años también se encuentra en estado crítico del Hospital Español y su hija de 7 años quedó alojada en sala común y fue dada de alta.
Francisco Iván Santos, el joven de 19 años fue imputado por homicidio culposo y lesiones graves culposas agravadas por ser más de una las víctimas. El 10 de agosto, 2 días después del accidente, recuperó su libertad tras rendir una caución de $10 millones.
En pocas palabras
- Accidente fatal: dos camionetas cayeron de un puente en el Acceso Este, resultando en la muerte de Claudio Assenza.
- Investigación en curso: la fiscalía y la defensa discuten la realización de peritajes clave en las computadoras de ambos vehículos.
- Audiencia judicial: este miércoles se definirá si se realiza un escaneo en la camioneta de la víctima a pedido de la defensa.