Hermano de una víctima del accidente en el Acceso Este: "Hay un cartel de máxima 60 km/h"

El accidente ocurrió hace casi una semana.

El pedido del abogado de las víctimas del accidente en el Acceso Este

"Una persona que circula a exceso de velocidad, como habría sido en este accidente, no es posible que no se represente que podía causar un resultado nefasto tal como ocurrió", graficó el abogado en declaraciones a radio Nihuil.

Bruno Murga explicó que 50 metros antes del accidente hay cartelería que establece como velocidad máximo 60 kilómetros por ahora. "Entendemos que iba a exceso de velocidad, pero esperamos que sea acreditado con las pruebas. Hay testigos que incluso dicen que desde el Acceso Este y Urquiza que este chico ya venía pasando autos rápido", agregó.

"No puede encuadrarse el accidente como una simple negligencia. Está agravado porque tenía la condición de principiante y no podría circular por esa arteria, entonces trasgrede esa norma", manifestó.

La familia que fue víctima del accidente en el Acceso Este.

El accidente en el Acceso Este

Según la acusación que le imputaron a Francisco Santos, cerca de las 11.40 del sábado 8 de agosto pasado dos camionetas circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste -con destino al Nudo Vial-. El joven iba sólo en su camioneta Jeep por el carril sur, es decir, el de alta velocidad. A su derecha iba la camioneta Nissan Kicks con Claudio Assenza, su esposa y sus 2 hijos.

Todo parece indicar que el joven realizó una maniobra intempestiva para cambiar de carril, lo que produjo un primer toque entre ambos vehículos. Las camionetas hicieron un trompo hasta que volvieron a chocar, vencieron el guardarraíl izquierdo del Acceso Este y cayeron por el puente hacia calle Alberdi.

La familia se llevó la peor parte del accidente. El contador Claudio Assenza murió a los pocos minutos, su pareja Antonella Murga (39) está internada en terapia intensiva del Hospital Central, su hijo de 10 años también se encuentra en estado crítico del Hospital Notti y su hija de 7 años quedó alojada en sala común y fue dada de alta.