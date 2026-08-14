Tras la reciente prescripción del caso y el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli (52), tanto la Fiscalía como la familia de Alan Villouta (21) adelantaron que presentarán una apelación para reflotar la condena que recibió el empresario por el accidente ocurrido en el Acceso Sur hace 9 años.
Alfredo Cornejo se reunió con la familia de Alan Villouta y la Fiscalía apelará la prescripción de la causa
Las partes acusatorias buscarán reflotar la condena contra el empresario Alejandro Verdenelli que causó el accidente en el que murió Alan Villouta
Tras conocerse el fallo el miércoles pasado que dejó la causa prácticamente en la nada, este viernes hubo una reunión solicitada por los padres de Alan Villouta con el procurador del Ministerio Público Fiscal Alejandro Gullé y con el gobernador Alfredo Cornejo.
En un comunicado oficial, desde la Justicia adelantaron que la familia informó que presentará un recurso de casación para que la Corte provincial revise la prescripción del caso judicial por el accidente. Al mismo tiempo, desde la Fiscalía también se presentará una medida idéntica en los próximos días.
De esta manera, será la Suprema Corte de Justicia -la misma que demoró casi 6 años en dejar firme la condena- quien revisará si estuvo bien anulada la condena a 3 años de prisión en suspenso para Alejandro Verdenelli.
El derrotero del caso Alan Villouta
En la madrugada del 26 de agosto del 2017 Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.
El empresario Alejandro Verdenelli se entregó 3 días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.
Quedó libre y fue juzgado en abril de 2020, recibiendo una condena de 3 años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir.
Días después, su defensa presentó una serie de apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia. El máximo Tribunal de Justicia provincial demoró casi 6 años en resolver la situación ya que dejó firme la condena el 13 de abril de 2026, un día antes de que prescriba la condena por el accidente -ya que se cumplían 6 años, pena máxima que contempla el delito de homicidio culposo-.
Sin embargo, Alejandro Verdenelli fue notificado de esa decisión 4 días después, ya que se encontraba de viaje en Malargüe. Este fue el argumento de su defensa para solicitar la prescripción de la condena por la muerte de Alan Villouta, la cual fue otorgada el miércoles pasado.
En pocas palabras
- Causa Alan Villouta: la Fiscalía y la familia apelarán la prescripción de la condena a Alejandro Verdenelli por el accidente de hace 9 años.
- Sobreseimiento y apelación: tras el sobreseimiento del empresario, se buscará revocarlo con un recurso de casación ante la Corte provincial.
- Hechos del accidente: Alan Villouta, de 21 años, murió atropellado por Verdenelli en el Acceso Sur en 2017; el empresario se entregó y fue condenado en 2020.