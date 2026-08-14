Alfredo Cornejo se reunió con la familia de Alan Villouta y la Fiscalía apelará la prescripción de la causa

De esta manera, será la Suprema Corte de Justicia -la misma que demoró casi 6 años en dejar firme la condena- quien revisará si estuvo bien anulada la condena a 3 años de prisión en suspenso para Alejandro Verdenelli.

El derrotero del caso Alan Villouta

En la madrugada del 26 de agosto del 2017 Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.

El empresario Alejandro Verdenelli se entregó 3 días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.

Quedó libre y fue juzgado en abril de 2020, recibiendo una condena de 3 años de prisión en suspenso y 8 de inhabilitación para conducir.

Días después, su defensa presentó una serie de apelaciones ante la Suprema Corte de Justicia. El máximo Tribunal de Justicia provincial demoró casi 6 años en resolver la situación ya que dejó firme la condena el 13 de abril de 2026, un día antes de que prescriba la condena por el accidente -ya que se cumplían 6 años, pena máxima que contempla el delito de homicidio culposo-.

Sin embargo, Alejandro Verdenelli fue notificado de esa decisión 4 días después, ya que se encontraba de viaje en Malargüe. Este fue el argumento de su defensa para solicitar la prescripción de la condena por la muerte de Alan Villouta, la cual fue otorgada el miércoles pasado.