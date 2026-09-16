Tras quedar sin signos vitales en un accidente, asegura que recibió un mensaje de Dios que la hizo multimillonaria

Cuando la mujer fue operada de urgencia a raíz del incidente, contó que vio a su esposo y a sus hijos rezando por ella. En ese momento sintió paz, hasta que un ruido se hizo escuchar. Según su testimonio, esa calma inicial fue reemplazada por una orden divina.

En el momento del regreso, escuchó un mensaje determinante: “Una voz me dijo que le trajera gente. Y entonces volví a mi cuerpo”. Esa vivencia la impulsó a replantear su fe y asumir una misión pública, sintiendo desde entonces la obligación de remarcar que “Dios es real”.

La mujer volcó su vivencia en el libro Is It Safe to Die.

Tras recuperarse, comenzó a tener sueños recurrentes que la motivaron a fundar una empresa consultora y emprender. Desde entonces, Kat Dinckle pasó “de la pobreza extrema a ser multimillonaria”, atribuyendo ese giro rotundo al mensaje recibido durante aquel episodio.

Según la neurociencia, esto es lo que ven las personas que estuvieron cerca de la muerte

Según la BBC, frente a una muerte, aunque el cuerpo esté inmóvil y el corazón se detenga, la mente puede estar experimentando un estado de conciencia hiperlúcido. Muchas personas han estado a punto de morir y clínicamente, sobrevivieron, entonces pudieron contar su experiencia de tocar la muerte.

Algunos experimentaron un recorrido por sus vidas mediante un "flash", otros vieron una luz intensa, otros experimentaron haber salido de sus cuerpos, elevarse, escuchar y ver lo que sucedía a su alrededor.