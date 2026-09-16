La muerte es parte del ciclo natural y es un proceso completo que implica cambios progresivos en el cerebro y el sistema nervioso. Por eso, la ciencia ha estudiado qué es lo que ocurre y ve una persona cuando transita el último momento de su vida.
Un caso muy particular se dio a conocer hace un tiempo cuando Kat Dunkle, una mujer de 83 años, aseguró que un accidente de auto la dejó sin signos vitales y le permitió vivir una experiencia cercana a la muerte que le cambió la existencia.
Tras quedar sin signos vitales en un accidente, asegura que recibió un mensaje de Dios que la hizo multimillonaria
Antes del accidente, la mujer atravesó una tragedia personal que la alejó de la religión luego de que su hijo de siete años y su padre fallecieran. Esa pérdida le dejó dudas sobre la fe, peor aún cuando terminó en bancarrota.
Cuando la mujer fue operada de urgencia a raíz del incidente, contó que vio a su esposo y a sus hijos rezando por ella. En ese momento sintió paz, hasta que un ruido se hizo escuchar. Según su testimonio, esa calma inicial fue reemplazada por una orden divina.
En el momento del regreso, escuchó un mensaje determinante: “Una voz me dijo que le trajera gente. Y entonces volví a mi cuerpo”. Esa vivencia la impulsó a replantear su fe y asumir una misión pública, sintiendo desde entonces la obligación de remarcar que “Dios es real”.
Tras recuperarse, comenzó a tener sueños recurrentes que la motivaron a fundar una empresa consultora y emprender. Desde entonces, Kat Dinckle pasó “de la pobreza extrema a ser multimillonaria”, atribuyendo ese giro rotundo al mensaje recibido durante aquel episodio.
Según la neurociencia, esto es lo que ven las personas que estuvieron cerca de la muerte
Según la BBC, frente a una muerte, aunque el cuerpo esté inmóvil y el corazón se detenga, la mente puede estar experimentando un estado de conciencia hiperlúcido. Muchas personas han estado a punto de morir y clínicamente, sobrevivieron, entonces pudieron contar su experiencia de tocar la muerte.
Algunos experimentaron un recorrido por sus vidas mediante un "flash", otros vieron una luz intensa, otros experimentaron haber salido de sus cuerpos, elevarse, escuchar y ver lo que sucedía a su alrededor.
En pocas palabras
- Milagro personal: una mujer de 83 años afirma haber recibido un mensaje divino tras un accidente que la dejó sin signos vitales.
- Cambio de vida: tras la experiencia, fundó una empresa y pasó de la pobreza extrema a ser multimillonaria.
- Fe restaurada: la vivencia la impulsó a creer firmemente en Dios y a compartir su testimonio.