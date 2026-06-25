Neurociencia: qué es lo que sucede en el cerebro cuando una persona transita su último respiro y qué se ve

En ese momento, ella se dio cuenta de que se sabe muy poco sobre el proceso de morir y se puso a investigar. Sus conclusiones definieron que en ese último momento, el cerebro recibe menos oxígeno y glucosa lo que reduce considerablemente la actividad neuronal.

La disminución de la actividad en el hipocampo y la corteza prefrontal provoca fallas en la memoria y una alteración en la percepción del tiempo. De acuerdo con la neurociencia y el descubrimiento de Jimo Borjigin, pareciera que el cerebro no está funcionando porque no hay respuesta: la persona no puede hablar o sentarse. Todas las señales superficiales apuntan a que el cerebro se vuelve hipoactivo, pero no es así.

Las personas que han visto la muerte y han sobrevivido experimentan algunas sensaciones en común. Foto BBC

La investigación, según la BBC indica que el cerebro empieza a emitir ondas gamma, que son ritmos cerebrales rápidos, en vez de apagarse. Dos áreas específicas del cerebro se encienden: la zona cortical posterior donde la percepción sensorial, imaginación e imágenes que soñamos se presentan y el área de Wernicke, zona del cerebro encargada de procesar el lenguaje, las palabras y está muy conectada con la memoria y la audición. Es decir, aunque el cuerpo esté inmóvil y el corazón se detenga, la mente puede estar experimentando un estado de conciencia hiperlúcido.

Según la ciencia: ¿qué vieron las personas que estuvieron cerca de la muerte?

Muchas personas han estado a punto de morir y clínicamente sobrevivieron, pudieron contar su experiencia de tocar la muerte. Algunos experimentaron un recorrido por sus vidas mediante un "flash", otros vieron una luz intensa, otros experimentaron haber salido de sus cuerpos, elevarse, escuchar y ver lo que sucedía a su alrededor.