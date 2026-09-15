Un espectacular accidente que involucró a cuatro camiones de carga se registró durante la tarde de este martes sobre la Ruta 7, en las inmediaciones de la localidad de Uspallata. Como consecuencia del múltiple impacto, uno de los choferes debió ser rescatado del interior de la cabina y la calzada quedó totalmente obstruida al tránsito.
Accidente en la Ruta 7: un chofer quedó atrapado tras un choque en cadena entre cuatro camiones
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.181, en Uspallata. Un chofer brasileño debió ser rescatado por los bomberos y fue trasladado al hospital local
El siniestro vial ocurrió cerca de las 16.50 a la altura del kilómetro 1.181 del corredor internacional. Tras una alerta ingresada al Centro Estratégico de Operaciones (911), personal policial de la Comisaría 23° y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron de urgencia al lugar del hecho.
Al arribar a la escena, los efectivos constataron la colisión en cadena entre cuatro transportes de carga: un Fiat Iveco al mando de un hombre de 52 años; un Scania conducido por un chofer de 53 años; un Mercedes Benz guiado por un conductor de 49 años; y un camión Volvo manejado por un joven de 22 años, de nacionalidad brasileña.
El choque en cadena de los cuatro camiones
De acuerdo con las primeras reconstrucciones aportadas por los involucrados a la Policía, el hecho se desencadenó cuando el camión Mercedes Benz, que circulaba en sentido oeste a este, realizó una maniobra para sobrepasar sobre la línea amarilla continua. En ese instante, rozó en el sector delantero izquierdo al Scania, provocando que su chofer perdiera el control de la unidad.
Fuera de control, el Scania impactó de lleno contra el camión Volvo de origen brasileño, que transitaba en sentido contrario (de este a oeste). Finalmente, por efecto de la inercia del choque, la secuencia culminó al rozar al Iveco.
A raíz de la violencia del impacto, el conductor brasileño quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina. Personal del Cuerpo de Bomberos montó un operativo especial de extracción para liberarlo.
Una vez rescatado, fue asistido por los médicos del SEC, quienes le diagnosticaron traumatismos y lesiones en uno de sus brazos, disponiendo su traslado inmediato al hospital de Uspallata.
El resto de los transportistas resultaron ilesos. En la zona trabajó personal policial y peritos de la Policía Científica para realizar las inspecciones correspondientes, mientras que la calzada permaneció interrumpida al tránsito pesado y particular a la espera del despeje de las pesadas unidades.
En pocas palabras
- Accidente múltiple: cuatro camiones chocaron en la Ruta 7, kilómetro 1.181, en Uspallata.
- Chofer atrapado: un conductor brasileño debió ser rescatado por bomberos y trasladado al hospital local.
- Tránsito interrumpido: la calzada quedó obstruida, afectando la circulación vehicular en la zona.