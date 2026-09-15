Accidente en la Ruta 7: un chofer quedó atrapado tras un choque en cadena entre cuatro camiones

El camionero brasileño herido, de 22 años, debió ser trasladado por las heridas al hospital de Uspallata. Foto: archivo

El choque en cadena de los cuatro camiones

De acuerdo con las primeras reconstrucciones aportadas por los involucrados a la Policía, el hecho se desencadenó cuando el camión Mercedes Benz, que circulaba en sentido oeste a este, realizó una maniobra para sobrepasar sobre la línea amarilla continua. En ese instante, rozó en el sector delantero izquierdo al Scania, provocando que su chofer perdiera el control de la unidad.

Fuera de control, el Scania impactó de lleno contra el camión Volvo de origen brasileño, que transitaba en sentido contrario (de este a oeste). Finalmente, por efecto de la inercia del choque, la secuencia culminó al rozar al Iveco.

A raíz de la violencia del impacto, el conductor brasileño quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina. Personal del Cuerpo de Bomberos montó un operativo especial de extracción para liberarlo.

Una vez rescatado, fue asistido por los médicos del SEC, quienes le diagnosticaron traumatismos y lesiones en uno de sus brazos, disponiendo su traslado inmediato al hospital de Uspallata.

El resto de los transportistas resultaron ilesos. En la zona trabajó personal policial y peritos de la Policía Científica para realizar las inspecciones correspondientes, mientras que la calzada permaneció interrumpida al tránsito pesado y particular a la espera del despeje de las pesadas unidades.