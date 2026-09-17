Violencia de género extrema: tiene 17 años y prendió fuego a su expareja

La Justicia de Tucumán investiga el hecho de violencia de género.

Las consecuencias del episodio de violencia de género

De manera inmediata la víctima, de 24 años, fue trasladada hasta un hospital de Tucumán donde horas después recibió el alta, pero este martes se ordenó de nuevo su internación debido a complicaciones en su estado de salud.

En las últimas horas, se realizó la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal solicitó que el adolescente permaneciera tres meses alojado preventivamente en el Instituto Cura Brochero, pero el juez a cargo de la audiencia dispuso que la medida sea por un lapso de 30 días, destaca el medio tucumano Contexto.

El hecho de violencia de género conmocionó a Tucumán. Imagen ilustrativa.

La auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Violencia de Género, expuso en la audiencia que el mecanismo utilizado y las zonas afectadas resultan centrales para la calificación penal.

“Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque del adolescente, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, explicó la magistrada.

El adolescente afronta una acusación por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.