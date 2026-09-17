Un adolescente de 17 años está detenido en un instituto de menores acusado de prender fuego a su expareja en la provincia de Tucumán. Mientras avanza la investigación por violencia de género, se supo que la víctima está internada con quemaduras en la cara, el cuello y el tórax.
Violencia de género extrema: tiene 17 años y prendió fuego a su expareja
La joven de 24 años sufre quemaduras graves y fue internada por complicaciones tras la agresión de violencia de género
El ataque ocurrió el pasado domingo 13 de septiembre en una vivienda del barrio La Cerámica, en Lastenia, donde la joven convivía con el adolescente. Aquella mañana se habría desatado una discusión por celos donde el menor la amenazó con quemar su ropa.
En dicha pelea, la joven le dijo que siga con su vida, pero en ese momento el adolescente le tiró alcohol en la cara y la prendió fuego, provocándole quemaduras desde el mentón hasta el pecho.
Las consecuencias del episodio de violencia de género
De manera inmediata la víctima, de 24 años, fue trasladada hasta un hospital de Tucumán donde horas después recibió el alta, pero este martes se ordenó de nuevo su internación debido a complicaciones en su estado de salud.
En las últimas horas, se realizó la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal solicitó que el adolescente permaneciera tres meses alojado preventivamente en el Instituto Cura Brochero, pero el juez a cargo de la audiencia dispuso que la medida sea por un lapso de 30 días, destaca el medio tucumano Contexto.
La auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, de la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Violencia de Género, expuso en la audiencia que el mecanismo utilizado y las zonas afectadas resultan centrales para la calificación penal.
“Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte como es el fuego y la zona sobre la cual se produjo el ataque del adolescente, que es el sistema respiratorio (cara, cuello y tórax), tratándose de una zona claramente vital”, explicó la magistrada.
El adolescente afronta una acusación por el delito de tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género.
En pocas palabras
- Adolescente detenido: un joven de 17 años fue apresado por prender fuego a su expareja en Tucumán.
- Agresión por celos: el ataque ocurrió tras una discusión y fue calificado como tentativa de homicidio agravada.
- Estado de la víctima: la joven de 24 años sufre quemaduras graves y fue internada nuevamente por complicaciones.