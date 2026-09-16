El video de la dramática persecución nocturna de un fugitivo acusado por violencia de género

La cámara térmica permitió localizar al hombre a unos 100 metros del punto en el que había comenzado el rastrillaje. A partir de ese momento, los operadores siguieron su recorrido y transmitieron en tiempo real su ubicación a los policías que avanzaban por tierra. Las imágenes registraron cómo el sospechoso cambió de dirección e intentó alejarse por el interior de las fincas. Finalmente, ingresó en una arboleda para ocultarse. Pero fue capturado.

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