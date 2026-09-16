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Un hombre buscado tras un hecho de violencia de género intentó escapar durante la madrugada por una zona de fincas de San Rafael, pero durante la persecución sus movimientos fueron detectados y seguidos desde el aire por un dron de la Policía de Mendoza.
Con drones

El video de la dramática persecución nocturna de un fugitivo acusado por violencia de género

  • Persecución aérea: un dron policial siguió a un hombre buscado por violencia de género en fincas de San Rafael.
  • Operativo policial: la cámara térmica del dron detectó al sospechoso, facilitando su aprehensión.
  • Hecho previo: el hombre era buscado tras un incidente de violencia de género ocurrido previamente.

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO

Un hombre buscado tras un hecho de violencia de género intentó escapar durante la madrugada por una zona de fincas de San Rafael, pero durante la persecución sus movimientos fueron detectados y seguidos desde el aire por un dron de la Policía de Mendoza.

El operativo comenzó cerca de la medianoche, cuando efectivos de la Comisaría 32 solicitaron ayuda para localizar al sospechoso, quien se había alejado del lugar donde ocurrió el episodio denunciado.

Ante las dificultades que presentaba el terreno, la Unidad VANT, especializada en la utilización de drones, inició una búsqueda aérea sobre las propiedades de la zona.

La cámara térmica permitió localizar al hombre a unos 100 metros del punto en el que había comenzado el rastrillaje. A partir de ese momento, los operadores siguieron su recorrido y transmitieron en tiempo real su ubicación a los policías que avanzaban por tierra. Las imágenes registraron cómo el sospechoso cambió de dirección e intentó alejarse por el interior de las fincas. Finalmente, ingresó en una arboleda para ocultarse. Pero fue capturado.

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