Padres narcotraficantes, hijos delincuentes. Una frase que resume a la perfección la banda de Las Heras conocida como los Wachos Atrevidos. El hermano mayor del clan familiar volvió a estar en la lupa de la Justicia en los últimos días tras protagonizar una pelea en un bar, quedar detenido y ser condenado.
Otra vez los Wachos Atrevidos en problemas: el hermano mayor volvió a ser condenado
Jorge Alejandro Díaz (33), el mayor del clan familiar lasherino que se autodenominan los Wachos Atrevidos, admitió una pelea donde destrozó un bar
Jorge Alejandro Díaz tiene 33 años. Desde que es menor de edad ha enfrentado múltiples causas judiciales que lo mantuvieron un tercio de su vida tras las rejas. Sus entradas y salidas del penal fueron una constante en las últimas décadas y los últimos meses no fueron la excepción.
El hombre es conocido en el mundo del hampa lasherina por ser el hermano de mayor de los Wachos Atrevidos, un grupo de jóvenes con asiento en el barrio 26 de Enero vinculados a distintos delitos y especialmente al narcotráfico, por herencia de sus padres -ver más abajo-.
Los antecedentes y la nueva condena del Wacho Atrevido
Jorge Díaz fue detenido el 16 de agosto pasado. Ese día por la madrugada estaba junto a un grupo de amigos tomando bebidas en un bar ubicado sobre calle Lisandro Moyano de Las Heras. Se originó una riña donde el Wacho Atrevido terminó golpeando un ventanal del local y estallando el vidrio. Fue capturado minutos después cuando fue a la guardia del hospital Carrillo porque había sufrido cortes.
Este lunes, su abogado defensor Gastón Andino y el fiscal Lauro Monticone acordaron una pena en un juicio abreviado. Jorge Díaz fue sentenciado a 1 mes y 1 día de prisión por daño simple, por lo que recuperó su libertad en forma inmediata.
También se declaró la reincidencia ya que el chico, que es barrendero para la Municipalidad de Las Heras, registra 2 condenas anteriores. Una a 10 años y 8 meses de prisión por participar de una pelea barrial donde una adolescente de 15 años fue asesinada en 2011 en el barrio 26 de Enero -no fue el autor del disparo pero sí participó del incidente-.
Por ese crimen quedó libre el 9 de enero de 2019, pero un año después fue capturado por participar de un robo y violar la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Volvió a salir las calles en junio de 2024 hasta protagonizar la reciente pelea en el bar de Las Heras.
Los Wachos Atrevidos y el narcotráfico
Jorge Díaz es el hijo mayor de María Belén Díaz Parada (51), una mujer que en abril pasado fue condenada por tercera vez en una causa por narcotráfico. Conocida como Madre Belén, fue detenida el 18 de abril de 2024 cuando se realizaron 2 allanamientos: uno en su casa y otro en una propiedad cercana que usaba para acopiar la droga. En esos operativos se incautaron varias dosis de cocaína, marihuana, más de $200.000 en efectivo y otros elementos típicos de los kiosquitos narcos como una balanza.
La Madre Belén ya había sido condenada en una causa similar en junio de 2020. Recibió una pena de 8 años de prisión tras haber sido encontrada traficando más de 6 kilogramos de marihuana. En ese expediente también fue sentenciado a 4 años de prisión uno de sus hijos, Luciano Pereyra Díaz (31).
Los investigadores que siguieron el desarrollo de la banda de los Wachos Atrevidos sostienen que Belén Díaz tomó el liderazgo y siguió el camino de narcotráfico que había iniciado su esposo. Marcelo Sosa (56), más conocido como Petete. A mediados de 2012 fue atrapado en las rutas con 5 kilogramos de cocaína. En 2015 traficaba 90 kilos de marihuana en el límite con San Luis. Fue condenado a 7 años de cárcel pero cuando recuperó su libertad volvió a ser detectado con 67 kilogramos de marihuana en la frontera entre Córdoba y San Luis.
En pocas palabras
- Jorge Díaz: el hermano mayor de los Wachos Atrevidos fue condenado a 1 mes y 1 día por daño simple.
- Antecedentes: registra condenas previas por un homicidio y por un robo en cuarentena.
- Clan familiar: su madre, conocida como Madre Belén, también fue condenada por narcotráfico.