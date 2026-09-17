Otra vez los Wachos Atrevidos en problemas: el hermano mayor volvió a ser condenado

Belen Díaz y su hijo mayor, Jorge, siempre bajo la lupa de la Justicia.

Los antecedentes y la nueva condena del Wacho Atrevido

Jorge Díaz fue detenido el 16 de agosto pasado. Ese día por la madrugada estaba junto a un grupo de amigos tomando bebidas en un bar ubicado sobre calle Lisandro Moyano de Las Heras. Se originó una riña donde el Wacho Atrevido terminó golpeando un ventanal del local y estallando el vidrio. Fue capturado minutos después cuando fue a la guardia del hospital Carrillo porque había sufrido cortes.

Este lunes, su abogado defensor Gastón Andino y el fiscal Lauro Monticone acordaron una pena en un juicio abreviado. Jorge Díaz fue sentenciado a 1 mes y 1 día de prisión por daño simple, por lo que recuperó su libertad en forma inmediata.

También se declaró la reincidencia ya que el chico, que es barrendero para la Municipalidad de Las Heras, registra 2 condenas anteriores. Una a 10 años y 8 meses de prisión por participar de una pelea barrial donde una adolescente de 15 años fue asesinada en 2011 en el barrio 26 de Enero -no fue el autor del disparo pero sí participó del incidente-.

Por ese crimen quedó libre el 9 de enero de 2019, pero un año después fue capturado por participar de un robo y violar la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Volvió a salir las calles en junio de 2024 hasta protagonizar la reciente pelea en el bar de Las Heras.

Los Wachos Atrevidos juntos en el penal: Jorge Díaz junto a dos de sus hermanos, Brian y Luciano.

Los Wachos Atrevidos y el narcotráfico

Jorge Díaz es el hijo mayor de María Belén Díaz Parada (51), una mujer que en abril pasado fue condenada por tercera vez en una causa por narcotráfico. Conocida como Madre Belén, fue detenida el 18 de abril de 2024 cuando se realizaron 2 allanamientos: uno en su casa y otro en una propiedad cercana que usaba para acopiar la droga. En esos operativos se incautaron varias dosis de cocaína, marihuana, más de $200.000 en efectivo y otros elementos típicos de los kiosquitos narcos como una balanza.

La Madre Belén ya había sido condenada en una causa similar en junio de 2020. Recibió una pena de 8 años de prisión tras haber sido encontrada traficando más de 6 kilogramos de marihuana. En ese expediente también fue sentenciado a 4 años de prisión uno de sus hijos, Luciano Pereyra Díaz (31).

Los investigadores que siguieron el desarrollo de la banda de los Wachos Atrevidos sostienen que Belén Díaz tomó el liderazgo y siguió el camino de narcotráfico que había iniciado su esposo. Marcelo Sosa (56), más conocido como Petete. A mediados de 2012 fue atrapado en las rutas con 5 kilogramos de cocaína. En 2015 traficaba 90 kilos de marihuana en el límite con San Luis. Fue condenado a 7 años de cárcel pero cuando recuperó su libertad volvió a ser detectado con 67 kilogramos de marihuana en la frontera entre Córdoba y San Luis.