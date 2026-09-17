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Los Wachos Atrevidos, otra vez en problemas con la Justicia

Jorge Díaz (33), el hermano mayor de los Wachos Atrevidos, fue condenado por tercera vez en su vida

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]

Jorge Díaz (33) es el hermano mayor del clan conocido como los Wachos Atrevidos, un grupo delictivo radicado en el barrio 26 de Enero de Las Heras. Un tercio de su vida ha estado encarcelado debido a un historial constante de entradas y salidas del penal. Recientemente, volvió a quedar bajo la lupa judicial tras protagonizar una riña en un bar, donde rompió un ventanal y debió ser atendido por cortes en un hospital local antes de ser detenido.

A raíz de este último episodio, su defensa y la fiscalía acordaron una pena de 1 mes y 1día de prisión en un juicio abreviado por el delito de daño simple, lo que le permitió recuperar la libertad de forma inmediata. Sin embargo, se declaró su reincidencia. Entre sus antecedentes se destaca una condena previa a más de 10 años por su participación en un enfrentamiento en 2011 que resultó en el homicidio de una adolescente en Las Heras, así como una captura posterior en 2020 por robo y violar la cuarentena.

Los antecedentes de los Wachos Atrevidos

La trayectoria delictiva de Jorge Díaz y sus hermanos está fuertemente marcada por el legado de sus padres en el negocio del narcotráfico. Su madre, María Belén Díaz Parada -conocida como Madre Belén-, fue condenada por tercera vez en abril de 2024 tras ser capturada con cocaína, marihuana y dinero en efectivo. Previamente, en 2020, ya había sido sentenciada a 8 años de cárcel por tráfico de drogas, causa en la que también cayó uno de sus hijos, Luciano Pereyra Díaz.

La estructura criminal familiar se consolidó bajo el liderazgo de la Madre Belén, quien tomó el control de las operaciones siguiendo los pasos de su esposo, Marcelo Petete Sosa. El hombre cuenta con un extenso historial de detenciones que incluye incautaciones de cargamentos de cocaína y marihuana en rutas provinciales y límites interprovinciales. Toda esta red delictiva generó un círculo de reincidencia que perpetuó las actividades del clan de los Wachos Atrevidos en Las Heras.

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