Los Wachos Atrevidos, otra vez en problemas con la Justicia

A raíz de este último episodio, su defensa y la fiscalía acordaron una pena de 1 mes y 1día de prisión en un juicio abreviado por el delito de daño simple, lo que le permitió recuperar la libertad de forma inmediata. Sin embargo, se declaró su reincidencia. Entre sus antecedentes se destaca una condena previa a más de 10 años por su participación en un enfrentamiento en 2011 que resultó en el homicidio de una adolescente en Las Heras, así como una captura posterior en 2020 por robo y violar la cuarentena.

Los antecedentes de los Wachos Atrevidos

La trayectoria delictiva de Jorge Díaz y sus hermanos está fuertemente marcada por el legado de sus padres en el negocio del narcotráfico. Su madre, María Belén Díaz Parada -conocida como Madre Belén-, fue condenada por tercera vez en abril de 2024 tras ser capturada con cocaína, marihuana y dinero en efectivo. Previamente, en 2020, ya había sido sentenciada a 8 años de cárcel por tráfico de drogas, causa en la que también cayó uno de sus hijos, Luciano Pereyra Díaz.