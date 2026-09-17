Los policías entraron a la casa de El Robertito con la data justa. Durante un allanamiento realizado este jueves en Las Heras, los investigadores comprobaron que los indicios eran reales y palpables. Al fondo, El Robertito tenía un taller. Y un torno con el que, dicen, fabricaba armas caseras de distintos calibres y hasta de cacería. Pero había más: municiones y hasta pólvora.
Encontraron armas caseras, municiones y hasta pólvora en la casa de El Robertito, en Las Heras
En la parte trasera de la modesta casa de barrio de El Robertito funcionaba una fábrica de armas caseras. Hallaron insumos, proyectiles y un torno
Las cajas con los bienes incautados fueron depositadas en la vereda de calle Avellaneda, entre 9 de Julio y Gualberto Godoy. Los vecinos espiaban desde lejos el despliegue policial. Funcionarios del Ministerio de Seguridad, con la ministra Mercedes Rus al frente, monitoreaban el desarrollo de la acción denominada de alto impacto.
"¿Qué pasó con El Robertito?", preguntaban los vecinos, sorprendidos por la presencia policial en el interior y en la vereda de la casa del hombre. "Es buenísimo, El Robertito, vecino de toda la vida", insistían. A esa hora, el hombre daba explicaciones a las autoridades acerca de lo hallado en la parte trasera.
La ministra Rus informó que en la parte trasera de la vivienda, en fuerte estado de abandono, se fabricaban armas de fuego. La propiedad, una especie de taller-aguantadero- está deplorable.
Armas de fuego y hasta pólvora en la casa de "El Robertito"
Personal de la Municipalidad de Las Heras también participó del operativo aunque con otra finalidad: avanzar hacia la demolición de la casa de El Robertito, ya que reuniría condiciones previstas por la ley Antiaguantaderos: ser parte del circuito delictivo, en este caso con la fabricación de armas caseras.
El crimen del niño Leonel Ortiz, de 7 años, de un disparo de arma de fuego -ocurrido el lunes a la noche en el asentamiento Villa Junín, también de Las Heras- activó una nueva tanda de allanamientos sorpresivos no sólo en busca del arma homicida, sino también de todo tipo de armas de fuego, incluidas las de fabricación casera.
Las pesquisas se orientaron, además, hacia el barrio Santa Teresita. Hubo demorados. Aprehendidos. Y el secuestro de bienes vinculados a la actividad delictiva.
En pocas palabras
- Hallazgo de armas: en un allanamiento en Las Heras, se descubrieron armas caseras, municiones y pólvora en una vivienda.
- Taller clandestino: se presume que en la parte trasera de la casa funcionaba una fábrica de armas caseras de distintos calibres.
- Investigación y demolición: el operativo se vincula a otros hechos delictivos recientes y podría derivar en la demolición de la propiedad.