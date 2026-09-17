Encontraron armas caseras, municiones y hasta pólvora en la casa de El Robertito, en Las Heras

La ministra Rus informó que en la parte trasera de la vivienda, en fuerte estado de abandono, se fabricaban armas de fuego. La propiedad, una especie de taller-aguantadero- está deplorable.

Armas de fuego y hasta pólvora en la casa de "El Robertito"

Personal de la Municipalidad de Las Heras también participó del operativo aunque con otra finalidad: avanzar hacia la demolición de la casa de El Robertito, ya que reuniría condiciones previstas por la ley Antiaguantaderos: ser parte del circuito delictivo, en este caso con la fabricación de armas caseras.

Parte de las municiones incautadas en la casa de El Robertito, en Las Heras.

El crimen del niño Leonel Ortiz, de 7 años, de un disparo de arma de fuego -ocurrido el lunes a la noche en el asentamiento Villa Junín, también de Las Heras- activó una nueva tanda de allanamientos sorpresivos no sólo en busca del arma homicida, sino también de todo tipo de armas de fuego, incluidas las de fabricación casera.

Las pesquisas se orientaron, además, hacia el barrio Santa Teresita. Hubo demorados. Aprehendidos. Y el secuestro de bienes vinculados a la actividad delictiva.