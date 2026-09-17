Dolor en el merendero al que iba Leonel Ortiz, el niño asesinado en Las Heras: "Un barrio entero llora al Cachumba"

Leonel Ortiz tenía 7 años. Foto: gentileza

Crimen del niño Leonel Ortiz: el recuerdo del merendero

“Respetuoso, alegre, compañero y siempre dispuesto a compartir”, señalaron al recordar al niño, que encontraba en ese espacio un lugar para jugar, aprender y compartir con otros chicos.

El merendero destacó, además, que Leonel era parte de una propuesta pensada para que las infancias pudieran “encontrarse, jugar, expresarse y sentirse acompañadas”. “Nos cuesta encontrar palabras para explicar una pérdida así. Porque detrás de una noticia hay un niño, una familia, amigos, compañeros y un barrio entero que hoy lo llora”, expresaron.

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El sentido mensaje que copó las redes también puso foco en la historia detrás del crimen: “El Cachumba no era un número, ni una estadística. Era un hijo, un amigo, un compañero de juegos, un niño con una historia, una sonrisa y toda una vida por delante”.

Mientras la investigación judicial avanza, el mensaje cerró con una pregunta sobre la violencia que atraviesa a los barrios: “Su ausencia nos duele profundamente y también nos obliga a preguntarnos qué sociedad estamos construyendo cuando un niño no puede estar seguro ni siquiera jugando, creciendo y haciendo su vida en su propio barrio”.

El posteo finaliza con una consigna de la que ya todo Mendoza es parte: “JUSTICIA POR LEONEL”.