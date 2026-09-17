Leonel Ortiz tenía apenas 7 años y en el barrio lo conocían cariñosamente como “El Cachumba”. El niño fue asesinado a balazos durante las últimas horas del lunes en el asentamiento Junín, en Las Heras, y su muerte provocó un profundo dolor entre quienes lo conocían.
Dolor en el merendero al que iba Leonel Ortiz, el niño asesinado en Las Heras: "Un barrio entero llora al Cachumba"
Leonel Ortiz, de 7 años, fue asesinado a balazos en Las Heras. El merendero donde hacía murga y fútbol lo recordó con un emotivo mensaje
Desde el merendero al que asistía, donde participaba de talleres de murga y fútbol, publicaron en Instagram un sentido mensaje para despedirlo y recordar al pequeño que habían visto crecer.
“El ‘Cachumba’, como le decían cariñosamente en el barrio, era un pibito al que habíamos visto crecer”, comienza la publicación. Allí lo describieron como un chico que se había ganado el cariño de grandes y chicos, profesores, talleristas, amigos, papás y vecinos.
Crimen del niño Leonel Ortiz: el recuerdo del merendero
“Respetuoso, alegre, compañero y siempre dispuesto a compartir”, señalaron al recordar al niño, que encontraba en ese espacio un lugar para jugar, aprender y compartir con otros chicos.
El merendero destacó, además, que Leonel era parte de una propuesta pensada para que las infancias pudieran “encontrarse, jugar, expresarse y sentirse acompañadas”. “Nos cuesta encontrar palabras para explicar una pérdida así. Porque detrás de una noticia hay un niño, una familia, amigos, compañeros y un barrio entero que hoy lo llora”, expresaron.
El sentido mensaje que copó las redes también puso foco en la historia detrás del crimen: “El Cachumba no era un número, ni una estadística. Era un hijo, un amigo, un compañero de juegos, un niño con una historia, una sonrisa y toda una vida por delante”.
Mientras la investigación judicial avanza, el mensaje cerró con una pregunta sobre la violencia que atraviesa a los barrios: “Su ausencia nos duele profundamente y también nos obliga a preguntarnos qué sociedad estamos construyendo cuando un niño no puede estar seguro ni siquiera jugando, creciendo y haciendo su vida en su propio barrio”.
El posteo finaliza con una consigna de la que ya todo Mendoza es parte: “JUSTICIA POR LEONEL”.
En pocas palabras
- Dolor por Leonel Ortiz: el niño de 7 años, apodado "El Cachumba", fue asesinado a balazos en Las Heras.
- Recuerdo del merendero: el espacio donde hacía actividades lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.
- Reflexión sobre la violencia: el mensaje destaca la pérdida y cuestiona la seguridad de los niños en los barrios.