"Se acuchilló sola": la insólita defensa del acusado de matar a su pareja embarazada de 10 puñaladas

Esta maniobra defensiva fue desarticulada por la rigurosidad de las pruebas periciales recopiladas en la escena del crimen:

Ataque directo: Los médicos legistas establecieron que la mecánica de las heridas responde a una agresión de terceros con violencia física extrema , descartando la hipótesis de cortes autoinfligidos.

Los médicos legistas establecieron que la mecánica de las heridas responde a una agresión de terceros con , descartando la hipótesis de cortes autoinfligidos. Causas de la muerte: Las 10 puñaladas registradas en el cuerpo de la joven se concentraron en el rostro y el cuello, ocasionando el deceso por un shock hipovolémico aproximadamente 12 horas antes del hallazgo del cadáver.

Las registradas en el cuerpo de la joven se concentraron en el rostro y el cuello, ocasionando el deceso por un shock hipovolémico aproximadamente 12 horas antes del hallazgo del cadáver. Víctima gestante: La autopsia ratificó que Camila estaba embarazada de pocas semanas, un dato sobre el cual el acusado declaró no estar al tanto.

Prisión preventiva por un año y movilización en Rosario

Ante la solidez de los elementos probatorios, el fiscal Adolfo Díaz solicitó la medida cautelar de máxima gravedad para el imputado. El juez de Garantías Federico Rodríguez hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva por el plazo de un año para Carlos Gonzalo Rivero, quien continuará alojado en el Servicio Penitenciario provincial imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El crimen fue descubierto el domingo pasado al mediodía en una vivienda de la calle Barreal, cuando efectivos de la Comisaría 33° hallaron el cuerpo de la joven cubierto con una manta sobre un charco de sangre. Sobre el cadáver yacía inconsciente el propio Rivero con cortes autoinfligidos, junto a una carta manuscrita dirigida a sus familiares donde expresaba un cuadro depresivo.

Mientras la Justicia avanza con las pericias telefónicas y las declaraciones testimoniales, familiares y allegados a Camila Vecchiarello convocaron a una marcha para exigir justicia. La movilización se llevará a cabo este viernes a las 18:00 en la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad de Rosario, para reclamar que el responsable cumpla la máxima pena por el doble crimen de la joven y su bebé.