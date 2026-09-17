El brutal femicidio en San Juan que se cobró la vida de Camila Agustina Vecchiarello, una joven rosarina de 26 años y aspirante a gendarme, sumó un capítulo clave en la investigación judicial. Durante la audiencia celebrada en las últimas horas, la expareja de la víctima y único imputado por el caso, Carlos Gonzalo Rivero (25), prestó declaración e intentó justificar el hecho argumentando que la joven "se puso loca y se acuchilló sola" tras una discusión en la vivienda que compartían en la localidad de Barreal.
"Se acuchilló sola": la insólita defensa del acusado de matar a su pareja embarazada de 10 puñaladas
Carlos Gonzalo Rivero declaró ante la Justicia e intentó desvincularse del brutal crimen de Camila Vecchiarello en Barreal. Los peritos forenses confirmaron que la víctima presentaba heridas mortales en el cuello y estaba embarazada
Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia desmintió de forma categórica el relato del acusado. El estudio forense reveló que la víctima recibió un total de 10 puñaladas, siendo dos cortes profundos en la zona del cuello los que le provocaron una hemorragia severa e irreversible. Además, los estudios médicos confirmaron que la joven se encontraba transitando las primeras semanas de un embarazo al momento de ser asesinada.
La insólita coartada del acusado y la autopsia que lo desmiente
Durante su exposición ante las autoridades de la UFI Delitos Especiales, el imputado aseguró que el conflicto se inició cuando le manifestó a su pareja sus intenciones de regresar a la provincia de Salta. Según su versión, la joven habría tomado un cuchillo para autolesionarse y, al intentar huir por un pasillo, "se resbaló con la sangre y se incrustó un segundo cuchillo al caer".
Esta maniobra defensiva fue desarticulada por la rigurosidad de las pruebas periciales recopiladas en la escena del crimen:
- Ataque directo: Los médicos legistas establecieron que la mecánica de las heridas responde a una agresión de terceros con violencia física extrema, descartando la hipótesis de cortes autoinfligidos.
- Causas de la muerte: Las 10 puñaladas registradas en el cuerpo de la joven se concentraron en el rostro y el cuello, ocasionando el deceso por un shock hipovolémico aproximadamente 12 horas antes del hallazgo del cadáver.
- Víctima gestante: La autopsia ratificó que Camila estaba embarazada de pocas semanas, un dato sobre el cual el acusado declaró no estar al tanto.
Prisión preventiva por un año y movilización en Rosario
Ante la solidez de los elementos probatorios, el fiscal Adolfo Díaz solicitó la medida cautelar de máxima gravedad para el imputado. El juez de Garantías Federico Rodríguez hizo lugar al pedido y dictó la prisión preventiva por el plazo de un año para Carlos Gonzalo Rivero, quien continuará alojado en el Servicio Penitenciario provincial imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.
El crimen fue descubierto el domingo pasado al mediodía en una vivienda de la calle Barreal, cuando efectivos de la Comisaría 33° hallaron el cuerpo de la joven cubierto con una manta sobre un charco de sangre. Sobre el cadáver yacía inconsciente el propio Rivero con cortes autoinfligidos, junto a una carta manuscrita dirigida a sus familiares donde expresaba un cuadro depresivo.
Mientras la Justicia avanza con las pericias telefónicas y las declaraciones testimoniales, familiares y allegados a Camila Vecchiarello convocaron a una marcha para exigir justicia. La movilización se llevará a cabo este viernes a las 18:00 en la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad de Rosario, para reclamar que el responsable cumpla la máxima pena por el doble crimen de la joven y su bebé.
En pocas palabras
- Femicidio en San Juan: Carlos Rivero declaró y alegó que Camila Vecchiarello se apuñaló sola.
- Autopsia clave: Peritos confirmaron 10 puñaladas y embarazo de la víctima, contradiciendo al imputado.
- Prisión preventiva: Se dictó un año de prisión para Rivero por homicidio doblemente agravado.