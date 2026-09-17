Los investigadores lograron reconstruir gran parte del conflicto en el asentamiento Junín, de Las Heras que derivó en el crimen de Leonel Ortiz. Ahora resta definir la identidad de todas las personas que participaron de la balacera y qué rol cumplió cada uno en el asesinato del niño de 7 años.
"Me vienen tirando, guarden a los chicos", el grito antes de crimen de Leonel Ortiz
Gracias a testigos se logró reconstruir la secuencia previa y el momento en que ocurrió la balacera que terminó con la vida de Leonel Ortiz, el niño de 7 años
Desde que ocurrió el hecho de sangre hasta este jueves, un puñado de testigos desfilaron por la Fiscalía de Homicidios para reconstruir la secuencia de ese lunes en la villa ubicada detrás de Hipercerámico. Para reflejar el caos que se vivió a lo largo de todo el lunes, Policía Científica encontró más de 20 vainas servidas en el asentamiento.
Hasta ahora, Cristian Cabrera (48) es el único detenido e imputado por el homicidio del niño. Los testigos lo ubicaron no sólo al momento de la balacera sino también en el conflicto previo, pero el autor del disparo sería otro sujeto que también está identificado -pero no detenido-.
La secuencia previa al crimen de Leonel Ortiz
En base a las distintas declaraciones que ya constan en el expediente, el problema comenzó en la mañana del lunes por un robo que sufrió la hija de Cristian Cabrera, quien reside en la Villa Junín, donde le sustrajeron electrodomésticos y otros elementos. La joven junto a su padre -quien vive en el barrio San Martín- encararon a 2 hermanos mayores de Leonel Ortiz que estaban tomando un vino en caja.
Fuentes judiciales detallaron que Matías Poroto Ortiz y Daniel Ortiz negaron el robo. Cristian Cabrera y su hija les dijeron que iban a revisar una cámara de seguridad y, si efectivamente no eran ellos, les iban a pedir disculpas. Pero minutos después regresaron junto a otros sujetos, algunos de ellos encapuchados y armados.
Los hermanos Ortiz alcanzaron a correr y esconderse arriba del techo de su casa. Un testigo detalló que Cristian Cabrera les "vació un cargador" aunque no logró herirlos. Por ese motivo intentaron prenderle fuego la casa.
El presunto autor de los disparos
Con el correr de las horas, la situación en la villa Junín no se calmó. Lejos de eso, la tensa calma se rompió a las 21 cuando los atacantes volvieron a aparecer en un auto rojo -algunos testigos dijeron que también venían en una moto-. "¿Dónde están los giles?", preguntaron. Eran seis en total: la mitad con el rostro tapado y la mitad a cara descubierta -entre los que se encontraría Cristian Cabrera-.
Los hermanos Ortiz comenzaron a correr en dirección a la casa de familia. "¡Me vienen tirando, guarden a los chicos!", gritó un de ellos. Pero fue tarde: Leonel Ortiz recibió 3 balazos que terminaron con su vida en cuestión de minutos. Poroto Ortiz también resultó herido pero se salvó por centímetros ya que la bala le perforó una oreja. "Mami, me pegaron", le dijo a su progenitora.
En este punto hay una declaración que puede ser clave: el autor de los disparos no fue Cristian Cabrera. Fue otro sujeto que describió como "gordito, petisito, con cara de chinito". De hecho, el miércoles se presentó un familiar de Leonel Ortiz quien aportó un perfil de Facebook del presunto autor de los disparos y sus características morfológicas coinciden con esa descripción.
La investigación está lejos de cerrar el círculo de sospechosos y los pesquisas avanzan en busca de identificar y detener a los presuntos cómplices del crimen de Leonel Ortiz.
En pocas palabras
- Crimen de Leonel Ortiz: reconstruyen detalles de la balacera que causó la muerte del niño de 7 años en Las Heras.
- Investigación en curso: se busca identificar a todos los partícipes del tiroteo, ocurrido tras un conflicto previo.
- Un detenido: Cristian Cabrera está imputado, pero se investiga a otro sujeto como autor del disparo fatal.