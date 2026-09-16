Un día en la escuela terminó al borde de la tragedia en el departamento de Pocito, San Juan. Una violenta pelea protagonizada por dos alumnos de apenas 12 años finalizó con uno de ellos apuñalado en la espalda y hospitalizado, en un hecho que generó profunda conmoción y alarma en la comunidad educativa.
Pelea entre dos chicos de 12 años frente a la escuela termina con un herido de arma blanca
La violenta pelea entre dos chicos de 12 años en San Juan dejó a uno hospitalizado con una herida de arma blanca
La pelea tuvo lugar durante la hora de la siesta del martes en una plaza ubicada inmediatamente al lado de la escuela Antonino Aberastain. Según los primeros datos trascendidos, tras recibir la agresión con un arma cortante, el menor herido logró desplazarse sangrando hasta el interior del establecimiento educativo para pedir auxilio.
El ingreso del alumno apuñalado activó de inmediato los protocolos de emergencia del colegio. Las autoridades del plantel alertaron al personal policial y solicitaron asistencia médica de urgencia.
El estudiante fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Federico Cantoni, donde recibió curaciones y permaneció bajo observación médica, constatándose afortunadamente que se encontraba fuera de peligro.
Pelea captada en video: imágenes claves
Se conoció un video captado con un teléfono celular, que registraron la violenta pelea. En el video, de poco más de 40 segundos de duración, se observa una pelea cuerpo a cuerpo entre dos chicos rodeados por un grupo de compañeros de sexto grado de la escuela de San Juan que miran la escena.
Sin embargo, el momento de mayor tensión ocurre cuando uno de los menores involucrados realiza una maniobra hacia su mochila y, de manera disimulada, retira lo que aparenta ser un cuchillo. Pocos segundos después, en medio del forcejeo, se distingue con claridad que el alumno lleva el elemento punzocortante en una de sus manos.
Las autoridades judiciales y policiales abocadas al caso analizan minuciosamente el material audiovisual para determinar con precisión la mecánica exacta del ataque.
Reserva legal tras la pela
La pelea encendió las alarmas entre los padres de la escuela, quienes al enterarse de lo sucedido acudieron preocupados al establecimiento para exigir explicaciones. Pese a la tensión en los alrededores, los alumnos permanecieron dentro del colegio cumpliendo con la jornada escolar habitual.
Debido a que los involucrados son menores inimputables (de aproximadamente 12 años), las actuaciones se manejan bajo estricto secreto de sumario para resguardar la identidad de los chicos.
La investigación busca determinar además el origen del arma blanca y cómo ingresó a la plaza escolar.
En pocas palabras
- Pelea escolar: Dos alumnos de 12 años se agredieron y uno terminó apuñalado.
- Hecho en San Juan: El incidente ocurrió en una plaza cercana a la escuela Antonino Aberastain.
- Investigación en curso: Se analiza un video donde se ve el uso de un arma blanca.