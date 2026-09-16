Pelea entre dos chicos de 12 años frente a la escuela termina con un herido de arma blanca

El estudiante fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Federico Cantoni, donde recibió curaciones y permaneció bajo observación médica, constatándose afortunadamente que se encontraba fuera de peligro.

Pelea captada en video: imágenes claves

Se conoció un video captado con un teléfono celular, que registraron la violenta pelea. En el video, de poco más de 40 segundos de duración, se observa una pelea cuerpo a cuerpo entre dos chicos rodeados por un grupo de compañeros de sexto grado de la escuela de San Juan que miran la escena.

Así fue como apuñalaron a un niño en una plaza del departamento Pocito pic.twitter.com/D459RreqcI — Canal 13 San Juan TV (@sanjuantv) September 16, 2026

Sin embargo, el momento de mayor tensión ocurre cuando uno de los menores involucrados realiza una maniobra hacia su mochila y, de manera disimulada, retira lo que aparenta ser un cuchillo. Pocos segundos después, en medio del forcejeo, se distingue con claridad que el alumno lleva el elemento punzocortante en una de sus manos.

Las autoridades judiciales y policiales abocadas al caso analizan minuciosamente el material audiovisual para determinar con precisión la mecánica exacta del ataque.

Reserva legal tras la pela

La pelea encendió las alarmas entre los padres de la escuela, quienes al enterarse de lo sucedido acudieron preocupados al establecimiento para exigir explicaciones. Pese a la tensión en los alrededores, los alumnos permanecieron dentro del colegio cumpliendo con la jornada escolar habitual.

Debido a que los involucrados son menores inimputables (de aproximadamente 12 años), las actuaciones se manejan bajo estricto secreto de sumario para resguardar la identidad de los chicos.

La investigación busca determinar además el origen del arma blanca y cómo ingresó a la plaza escolar.