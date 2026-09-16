Demolieron una casa usurpada en Ciudad: por $200.000 alquilaban las piezas para dormir

El video de la demolición de la casa usurpada

El usurpador cobraba $200.000 para dormir

La demolición de la casa usurpada en Ciudad se produjo poco después de la aprobación de la ley antiaguantaderos, que habilita a las municipalidades a derribar propiedades deshabitadas y en riesgo de ser ocupadas por delincuentes.

Un momento de la demolición de la casa usurpada en Ciudad. Fotos: Matías Pascualetti

En este caso, el usurpador alquilaba distintos espacios de la vivienda a distintas familias que pagaban para permanecer allí durante las noches.

Qué es la ley Antiaguantaderos

Fue sancionada recientemente por la Legislatura provincial y creó el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles.

Permite a los organismos estatales actuar de forma directa y rápida sobre propiedades que pongan en riesgo la seguridad pública, como inmuebles abandonados, en ruinas, deteriorados o usurpados que sean utilizados para planificar delitos, vender drogas o acopiar bienes robados.

La ley autoriza el tapiado, la clausura o la demolición de las edificaciones.

Antes de la normativa estaba vigente un mecanismo de resoluciones administrativas, como la que habilitó la recuperación de un predio en el barrio Paraguay de Guaymallén.