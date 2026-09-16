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Ley Antiaguantaderos

Demolieron una casa usurpada en Ciudad: por $200.000 alquilaban las piezas para dormir

Estaba ubicada en calles Federico Moreno y Maipú. La dueña se enteró que estaba usurpada cuando quiso ponerla a la venta. Intervino la comuna de Ciudad

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El operativo de demolición de la casa usurpada en Ciudad. Fotos: Matías Pascualetti

El operativo de demolición de la casa usurpada en Ciudad. Fotos: Matías Pascualetti

A poco de la aprobación de la ley provincial Antiaguantaderos, demolieron una casa que había sido usurpada en Ciudad. Los ocupas cobraban $200.000 por piezas para dormir.

El operativo, a cargo de la Municipalidad de Mendoza, sucedió este jueves por la mañana en calles Maipú y José Federico Moreno.

La dueña de la casa se enteró de que estaba usurpada cuando fue a venderla, explicó el periodista Matías Pascualetti en radio Nihuil.

El video de la demolición de la casa usurpada

El usurpador cobraba $200.000 para dormir

La demolición de la casa usurpada en Ciudad se produjo poco después de la aprobación de la ley antiaguantaderos, que habilita a las municipalidades a derribar propiedades deshabitadas y en riesgo de ser ocupadas por delincuentes.

Un momento de la demolición de la casa usurpada en Ciudad. Fotos: Matías Pascualetti

Un momento de la demolición de la casa usurpada en Ciudad. Fotos: Matías Pascualetti

En este caso, el usurpador alquilaba distintos espacios de la vivienda a distintas familias que pagaban para permanecer allí durante las noches.

Qué es la ley Antiaguantaderos

Fue sancionada recientemente por la Legislatura provincial y creó el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles.

Permite a los organismos estatales actuar de forma directa y rápida sobre propiedades que pongan en riesgo la seguridad pública, como inmuebles abandonados, en ruinas, deteriorados o usurpados que sean utilizados para planificar delitos, vender drogas o acopiar bienes robados.

La ley autoriza el tapiado, la clausura o la demolición de las edificaciones.

Antes de la normativa estaba vigente un mecanismo de resoluciones administrativas, como la que habilitó la recuperación de un predio en el barrio Paraguay de Guaymallén.

En pocas palabras

  • Casa usurpada: demolieron propiedad en Ciudad donde cobraban $200.000 por piezas para dormir.
  • Operativo municipal: la Municipalidad de Mendoza intervino en el desalojo y posterior demolición.
  • Descubrimiento tardío: la dueña se enteró de la usurpación cuando intentó vender la propiedad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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