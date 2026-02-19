Godoy Cruz estrenó el protocolo antiaguantaderos y desalojó una casa tomada hace una semana

La herramienta busca agilizar mecanismos de actuación preventiva sobre propiedades que puedan convertirse en un riesgo para la comunidad.

El instrumento administrativo fue oficializado a fines de enero en el Boletín Oficial y establece un protocolo para intervenir inmuebles abandonados, en estado de ruina o con usos conflictivos que afecten la convivencia y la seguridad, sin modificar el derecho de dominio de sus propietarios.

Trabajo coordinado y respuesta rápida

El funcionario Marcelo Calipo destacó "el trabajo coordinado y la rápida respuesta ante la ocupación. "Estamos realizando el cierre de un domicilio que había sido ocupado por delincuentes que se albergaban en la zona", explicó.

mercedes rus calipo seguridad mineria La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al director general de la Policía, Marcelo Calipo. Foto ilustrativa

Por su parte, la directora de Participación Comunitaria subrayó el carácter preventivo del procedimiento. "Se trata del primer procedimiento bajo el nuevo protocolo de actuaciones por usurpación. Hemos avanzado con un cierre definitivo en pos de la seguridad de todos los ciudadanos y quiero destacar el acompañamiento de los vecinos", señaló Suárez.

Participación vecinal clave

Desde la fuerza policial también se resaltó la participación vecinal en la detección del caso y la importancia de contar con herramientas administrativas que permitan intervenir estos espacios cuando representan un foco de conflicto o deterioro para el barrio.

Finalmente, el jefe policial indicó que el objetivo es restituir la propiedad a su titular legítimo. "La Policía de Mendoza ha articulado las acciones necesarias para que esta situación llegue a su fin y poder recuperar la vivienda para su dueño legítimo", afirmó Riili.