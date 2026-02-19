El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Municipalidad de Godoy Cruz desalojaron este miércoles una vivienda que había sido tomada la semana pasada en el barrio Bancario, sobre calle Reconquista. Es la primera vez que se aplica la resolución antiaguantaderos, como la llamaron desde el Gobierno provincial.
Godoy Cruz estrenó el protocolo antiaguantaderos y desalojó una casa tomada hace una semana
La casa del barrio Bancario fue ocupada por delincuentes, de acuerdo con la Policía. La nueva herramienta permite actuar sobre inmuebles cuando es afectada la seguridad
El procedimiento fue supervisado por el intendente Diego Costarelli, el director general de Policía Marcelo Calipo, la directora de Participación Comunitaria Milagros Suárez y el jefe policial de la Distrital I, Mario Riili.
El convenio que hizo posible el desalojo
La medida tuvo lugar después de la firma del primer convenio de colaboración entre la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente de Godoy Cruz, en el Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana.
La herramienta busca agilizar mecanismos de actuación preventiva sobre propiedades que puedan convertirse en un riesgo para la comunidad.
El instrumento administrativo fue oficializado a fines de enero en el Boletín Oficial y establece un protocolo para intervenir inmuebles abandonados, en estado de ruina o con usos conflictivos que afecten la convivencia y la seguridad, sin modificar el derecho de dominio de sus propietarios.
Trabajo coordinado y respuesta rápida
El funcionario Marcelo Calipo destacó "el trabajo coordinado y la rápida respuesta ante la ocupación. "Estamos realizando el cierre de un domicilio que había sido ocupado por delincuentes que se albergaban en la zona", explicó.
Por su parte, la directora de Participación Comunitaria subrayó el carácter preventivo del procedimiento. "Se trata del primer procedimiento bajo el nuevo protocolo de actuaciones por usurpación. Hemos avanzado con un cierre definitivo en pos de la seguridad de todos los ciudadanos y quiero destacar el acompañamiento de los vecinos", señaló Suárez.
Participación vecinal clave
Desde la fuerza policial también se resaltó la participación vecinal en la detección del caso y la importancia de contar con herramientas administrativas que permitan intervenir estos espacios cuando representan un foco de conflicto o deterioro para el barrio.
Finalmente, el jefe policial indicó que el objetivo es restituir la propiedad a su titular legítimo. "La Policía de Mendoza ha articulado las acciones necesarias para que esta situación llegue a su fin y poder recuperar la vivienda para su dueño legítimo", afirmó Riili.