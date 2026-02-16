Inicio Ovación Fútbol Godoy Cruz
Increíble fallo en Uruguay: anulan un gol en una jugada con un ex Godoy Cruz como protagonista

Por la segunda fecha de la Primera División de Uruguay se enfrentaron Danubio y Boston River, donde un ex Godoy Cruz fue parte de una curiosa situación

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El entrenador fue parte de una etapa gloriosa de Godoy Cruz.

Adolfo Lazzarini.

Boston River, con Israel Damonte como entrenador, visitó a Danubio por la segunda fecha del torneo de Primera División de Uruguay y cayó por 2 a 0. El ex Godoy Cruz fue protagonista de una jugada muy particular que terminó perjudicando a su equipo, ya que habían logrado el descuento.

El árbitro, a instancias del VAR, decidió anular el gol de los dirigidos por Damonte ya que en la previa de la jugada el entrenador que defendió los colores de Godoy Cruz realizó una falta emulando su pasado como mediocampista de contención.

Israel Damonte no se anduvo con chiquitas en Twitter.
Israel Damonte defendió los colores de Godoy Cruz entre 2010 y 2012.

La falta del ex Godoy Cruz que perjudicó a su equipo

Danubio se imponía por 2 a 0 frente a Boston River en el partido disputado en los Jardines del Hipódromo cuando a los 11 minutos del complemento Nicolás Azambuja, delantero del conjunto local, intentó escaparse por el sector izquierdo, pero al salir del campo de juego chocó con el entrenador Israel Damonte.

El ex jugador del Tomba no estaba dentro de su área técnica, lo que causó el enojo de los jugadores del Danubio, quienes comenzaron a reclamar efusivamente mientras Boston River recuperaba la pelota y emprendía la contra.

Para colmo de males, la jugada terminó con la pelota al fondo de la red ya que el delantero argentino Francisco Bonfiglio convirtió, pero el árbitro Esteban Guerra fue llamado por el VAR para analizar la jugada previa.

Finalmente, el colegiado decidió anular el gol ya que Israel Damonte bloqueó a Azambuja interrumpiendo su participación en la jugada mientras estaba ubicado fuera del área técnica, lo que ya es una falta al reglamento. De esta manera, el partido terminó con una nueva derrota para el ex Godoy Cruz.

Israel Damonte
El ex Godoy Cruz comenzó su carrera como entrenador en 2020.

Qué dijo el ex Godoy Cruz tras perder su segundo partido

El debut de Boston River en la Liga de Uruguay también fue con derrota ya que cayeron por 2 a 1 frente a Nacional, lo que obliga al conjunto de Israel Damonte a ir por una victoria en la tercera fecha cuando reciba a Albion.

Tras el partido el ex Godoy Cruz analizó el encuentro donde lamentó los dos goles sufridos: "Nos la llevamos puesta y le queda a Fernández quien convierte el primer gol y rápido nos hacen el segundo gol y después se nos hizo un poco complicado".

Luego hizo referencia al gol anulado a su equipo tras su participación en la jugada: "Cuando hicimos el gol pasa la jugada del choque. Son momentos en donde hay que tratar de trabajar y de salir rápido de esto".

