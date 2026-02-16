Increíble fallo en Uruguay: anulan un gol en una jugada con un ex Godoy Cruz como protagonista

El ex jugador del Tomba no estaba dentro de su área técnica, lo que causó el enojo de los jugadores del Danubio, quienes comenzaron a reclamar efusivamente mientras Boston River recuperaba la pelota y emprendía la contra.

Para colmo de males, la jugada terminó con la pelota al fondo de la red ya que el delantero argentino Francisco Bonfiglio convirtió, pero el árbitro Esteban Guerra fue llamado por el VAR para analizar la jugada previa.

Embed VARdependientes…️



El árbitro Guerra y el 4.º Vikonis, pese a estar muy cerca de la jugada, necesitaron que el VAR les mostrara que Damonte estaba fuera del área técnica e impidió el avance del jugador de Danubio antes del gol de Boston River

pic.twitter.com/WHJiCVSugk — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) February 16, 2026

Finalmente, el colegiado decidió anular el gol ya que Israel Damonte bloqueó a Azambuja interrumpiendo su participación en la jugada mientras estaba ubicado fuera del área técnica, lo que ya es una falta al reglamento. De esta manera, el partido terminó con una nueva derrota para el ex Godoy Cruz.

Israel Damonte El ex Godoy Cruz comenzó su carrera como entrenador en 2020.

Qué dijo el ex Godoy Cruz tras perder su segundo partido

El debut de Boston River en la Liga de Uruguay también fue con derrota ya que cayeron por 2 a 1 frente a Nacional, lo que obliga al conjunto de Israel Damonte a ir por una victoria en la tercera fecha cuando reciba a Albion.

Tras el partido el ex Godoy Cruz analizó el encuentro donde lamentó los dos goles sufridos: "Nos la llevamos puesta y le queda a Fernández quien convierte el primer gol y rápido nos hacen el segundo gol y después se nos hizo un poco complicado".

Embed - Nota con Israel Damonte | Torneo Apertura | Liga AUF Uruguaya | #AUFTV

Luego hizo referencia al gol anulado a su equipo tras su participación en la jugada: "Cuando hicimos el gol pasa la jugada del choque. Son momentos en donde hay que tratar de trabajar y de salir rápido de esto".