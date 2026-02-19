Una pizzería del centro se prendió fuego en pleno horario de atención

Según el Ministerio de Seguridad, el fuego inició minutos antes de las 16 en el local de comidas ubicado en calle San Martín 1931, en la esquina que da a calle Córdoba.

incendio en ciudad 2 Bomberos trabajaron en la zona junto a la Policía.

El incendio comenzó en la cocina donde trabajan los empleados, quienes fueron evacuados junto a los clientes que estaban en el lugar.