Una pizzería del centro se prendió fuego en pleno horario de atención

Ocurrió este jueves antes de las 16 en San Martín y Córdoba. El fuego se originó en la cocina y evacuaron a empleados y clientes

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Una concurrida pizzería del centro se incendió este jueves por la tarde y los Bomberos trabajaron durante una hora para contener las llamas.

Según el Ministerio de Seguridad, el fuego inició minutos antes de las 16 en el local de comidas ubicado en calle San Martín 1931, en la esquina que da a calle Córdoba.

Bomberos trabajaron en la zona junto a la Policía.

El incendio comenzó en la cocina donde trabajan los empleados, quienes fueron evacuados junto a los clientes que estaban en el lugar.

En un primer momento, los trabajadores lograron contener las llamas con los extintores.

Pasadas las 16.30 Bomberos confirmó que las llamas habían sido contenidas gracias al ágil accionar de los trabajadores del local que accionaron rápidamente los extintores. Eso evitó que el fuego alcance a otros comercios de la zona y solo provocara daños materiales.

