Un incendio puso en alerta en un colegio de Las Heras donde Bomberos trabajó para que las llamas no se extendieran. El fuego afectó solo el ingreso del edificio, y el humo afectó a las aulas más cercanas. No hubo heridos ni afectados.
Un incendio afectó el ingreso de un colegio de Las Heras y Bomberos logró controlar el fuego
El incendio ocurrió en el colegio Carmen Romero Beltrán, de Las Heras. Tras controlar las llamas, Bomberos constató pérdidas totales en el hall y humo en aulas
Un llamado al 911 alertó a las 2.40 de este miércoles sobre el incendio ocurrido en la escuela Carmen Romero Beltrán, ubicada en calles Monteagudo y Democracia, de El Plumerillo, en Las Heras.
Hasta allí llegó personal de Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes trabajaron rápidamente para controlar que el fuego no se extendiera hacia el resto del edificio.
Los daños que dejó el incendio en un colegio de Las Heras
Luego que los Bomberos extinguieron el fuego, confirmaron que el hall de entrada del edificio había quedado con pérdidas totales como consecuencia del fuego.
Además, hubo afectación en parte de un patio interno por el incendio y el humo llegó a algunas de aulas, pero no hubo daños.