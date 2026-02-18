Un incendio afectó el ingreso de un colegio de Las Heras y Bomberos logró controlar el fuego

Un llamado al 911 alertó a las 2.40 de este miércoles sobre el incendio ocurrido en la escuela Carmen Romero Beltrán, ubicada en calles Monteagudo y Democracia, de El Plumerillo, en Las Heras.

incendio colegio escuela carmen romero beltran las heras bomberos 2 El incendio generó pérdidas totales en el hall de entrada del colegio y parte de un patio interno. Foto: Bomberos Voluntarios de Las Heras

Hasta allí llegó personal de Bomberos Voluntarios de Las Heras, quienes trabajaron rápidamente para controlar que el fuego no se extendiera hacia el resto del edificio.