Una mujer de 32 años murió electrocutada en su casa de Maipú

Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, cerca de las 20 del miércoles ingresó la víctima de 32 años a la guardia del Hospital Metraux. Minutos antes había sido electrocutada en su casa ubicada en el barrio San Cayetano, en la localidad de Fray Luis Beltrán, Maipú.

Los médicos intentaron asistirla, pero no pudieron hacer más que constatar su muerte tras media hora de intervención en ese nosocomio.