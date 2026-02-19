Una mujer de 32 años murió electrocutada en su casa de Maipú

Una mujer murió en la noche del miércoles luego de sufrir una electrocución en su casa ubicada en Maipú. Las autoridades investigan cómo ocurrió la muerte en el marco de un accidente doméstico.
Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, cerca de las 20 del miércoles ingresó la víctima de 32 años a la guardia del Hospital Metraux. Minutos antes había sido electrocutada en su casa ubicada en el barrio San Cayetano, en la localidad de Fray Luis Beltrán, Maipú.
Los médicos intentaron asistirla, pero no pudieron hacer más que constatar su muerte tras media hora de intervención en ese nosocomio.
La pareja de la mujer, un hombre de 30 años que vive en el mismo lugar, relató que dormía cuando otros familiares le avisaron sobre una baja de tensión en el suministro eléctrico. En ese momento encontraron a la víctima tendida en el suelo.
El caso es investigado por las autoridades para terminar de determinar las circunstancias de la muerte de la mujer. Policía Científica trabajó en el interior del domicilio en busca de reconstruir el caso.