Para entender el impacto de esta noticia, es necesario retroceder a 2004. En aquel año, el femicida acabó con la vida de Luciana Moretti, quien era su novia en ese entonces, en la localidad de Ingeniero White. El ensañamiento del crimen conmovió al país: Cuchán no solo la asesinó, sino que la descuartizó y utilizó una parrilla para intentar hacer desaparecer los restos de la joven.
Horror en Bahía Blanca: el femicida que incineró a su novia en una parrilla recupera la libertad
La justicia de Bahía Blanca vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras dictar la liberación inmediata de Pablo Cuchán, quien asesinó brutalmente a su novia
Ahora, en una decisión donde la palabra polémica queda corta, la justicia de Bahía Blanca tomó la decisión de liberar a Cuchán, quien deberá pagar una indemnización millonaria.
Liberan al femicidia Pablo Cuchán en Bahía Blanca
Tras cumplir una condena de 18 años, el sujeto recuperó la libertad, pero no tardó en volver a mostrar su perfil violento. En 2023, fue procesado y nuevamente condenado a tres años de prisión por agredir a una nueva pareja, lo que hizo que quede encerrado nuevamente en febrero del 2024.
La reciente decisión fue tomada por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca, bajo la firma del juez Gabriel Giuliani. El magistrado determinó que la última causa por lesiones y amenazas contra Cuchán se encontraba prescripta, y por eso quedó libre.
El argumento central de la defensa, que finalmente fue aceptado, sostiene que los delitos atribuidos tienen penas que no superan los dos años y que, al no haber quedado firme el fallo debido a recursos pendientes ante la Suprema Corte bonaerense, el tiempo legal se agotó.
Cuchán deberá pagar una indemnización millonaria
A pesar de la férrea oposición de la fiscalía, que intentó mantener al condenado bajo custodia, el juez ordenó su liberación inmediata. Esta resolución llega en un momento de extrema sensibilidad, pocos días después de que la Justicia Civil le impusiera una indemnización millonaria de más de 276 millones de pesos a favor de la familia Moretti.
Aunque la sanción económica busca reparar el daño moral y psíquico, para los allegados a las víctimas y la sociedad de Bahía Blanca, la libertad ambulatoria de un hombre con este perfil criminal representa un retroceso en la lucha contra la violencia de género.