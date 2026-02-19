Horror en Bahía Blanca: el femicida que incineró a su novia en una parrilla recupera la libertad

La reciente decisión fue tomada por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Bahía Blanca, bajo la firma del juez Gabriel Giuliani. El magistrado determinó que la última causa por lesiones y amenazas contra Cuchán se encontraba prescripta, y por eso quedó libre.

moretti, femicidio Luciana Moretti tenía 15 años cuando fue brutalmente asesinada.

El argumento central de la defensa, que finalmente fue aceptado, sostiene que los delitos atribuidos tienen penas que no superan los dos años y que, al no haber quedado firme el fallo debido a recursos pendientes ante la Suprema Corte bonaerense, el tiempo legal se agotó.

Cuchán deberá pagar una indemnización millonaria

A pesar de la férrea oposición de la fiscalía, que intentó mantener al condenado bajo custodia, el juez ordenó su liberación inmediata. Esta resolución llega en un momento de extrema sensibilidad, pocos días después de que la Justicia Civil le impusiera una indemnización millonaria de más de 276 millones de pesos a favor de la familia Moretti.

Aunque la sanción económica busca reparar el daño moral y psíquico, para los allegados a las víctimas y la sociedad de Bahía Blanca, la libertad ambulatoria de un hombre con este perfil criminal representa un retroceso en la lucha contra la violencia de género.