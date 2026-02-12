Condenado a muerte: las últimas palabras del asesino antes de la inyección letal.

Florida interno ejecutado Un asesino fue condenado a muerte en una prisión de Florida por la muerte de un viajante. Sus últimas palabras antes de la inyección letal.

Los hechos por los cuales Heath fue condenado ocurrieron de mayo de 1989. Heath y su hermano Kenneth conocieron a Michael Sheridan en un bar de Gainesville. El hombre trabajaba como viajante y no dudó en socializar con ellos. Luego acordaron ir a fumar marihuana al exterior y, según la investigación judicial, los hermanos planearon robarle. El informe destaca que lo llevaron a un camino de tierra alejado del bar y la situación derivó en un episodio de violencia extrema contra Sheridan.

Registros y testimonios que se conocieron durante el juicio, indicaban que Kenneth sacó un arma y le disparó al pecho. Mientras Sheridan aún estaba con vida, Ronald lo pateó y lo apuñaló con un cuchillo de caza, y acto seguido, Kenneth remató con dos tiros en la cabeza.

Una vez consumado el crimen, abandonaron el cuerpo en el monte y volvieron a la ciudad, donde realizaron varias compras utilizando las tarjetas de crédito de la víctima, dejando un rastro que permitió después localizarlos y detenerlos.

En la etapa final del juicio, Ronald fue condenado por asesinato en primer grado, robo a mano armada y varias falsificaciones; en tanto que Kenneth aceptó un acuerdo de los fiscales, testificó contra su propio hermano y recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, por lo que prontamente es posible que sea beneficiado a salir en libertad bajo ciertas condiciones, según consta en el expediente.

“Ronnie fue ejecutado por un asesinato que no cometió. El indiscutible autor del crimen, Kenneth, su hermano, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Eso significa que algún día Kenneth podrá vivir libre, mientras que Ronnie quedará enterrado a dos metros bajo tierra”, dijo el abogado que defendía al hombre ejecutado.

Florida interno condenado Kenneth, hermano del hombre ejecutado, cumple cadena perpetua luego de acordar con la fiscalia testificar contra Ronald.

La ejecución en Florida, algo que continúa siendo tema de polémica, alcanzó en 2025 a 19 personas, una cifra récord desde 1976, y la gestión del gobernador Ron DeSantis impulsó ese aumento. Un informe indica que para los proximos días hay dos ejecuciones programadas: Melvin Trotter, el 24 de febrero, y Billy Leon Kearse, el 3 de marzo.

Además, a nivel nacional, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida encabezó la lista, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco ejecuciones cada uno.

Fuente: la100.com