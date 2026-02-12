Condenado a muerte: las últimas palabras del asesino antes de la inyección letal
Un asesino fue condenado a muerte en una prisión de Florida por la muerte de un viajante y su hermano cumple cadena perpetua. Las últimas palabras del hombre ejecutado antes de la inyección letal
“Lo siento. Es todo lo que puedo decir. Gracias”, fueron las últimas palabras del supuesto homicida. La ejecución de Heath la prisión de Florida se confirmó a las 18:12, según registros oficiales, y tras su muerte, las autoridades decidieron revelar las últimas palabras del presunto asesino.
Varios testigos y el parte oficial de la oficina de comunicación de la prisión indicaron que Heath fue inmovilizado sobre una camilla con una vía intravenosa. El reloj marcaba las 18 y en ese momento se corrió la cortina. Según el informe, el hombre ejecutado mostró poca reacción mientras le administraban una combinación de tres fármacos. Allí cerró los ojos, pareció dormirse y minutos después fue declarado muerto, indica el reporte de Associated Press.
Los hechos por los cuales Heath fue condenado ocurrieron de mayo de 1989. Heath y su hermano Kenneth conocieron a Michael Sheridan en un bar de Gainesville. El hombre trabajaba como viajante y no dudó en socializar con ellos. Luego acordaron ir a fumar marihuana al exterior y, según la investigación judicial, los hermanos planearon robarle. El informe destaca que lo llevaron a un camino de tierra alejado del bar y la situación derivó en un episodio de violencia extrema contra Sheridan.
Registros y testimonios que se conocieron durante el juicio, indicaban que Kenneth sacó un arma y le disparó al pecho. Mientras Sheridan aún estaba con vida, Ronald lo pateó y lo apuñaló con un cuchillo de caza, y acto seguido, Kenneth remató con dos tiros en la cabeza.
Una vez consumado el crimen, abandonaron el cuerpo en el monte y volvieron a la ciudad, donde realizaron varias compras utilizando las tarjetas de crédito de la víctima, dejando un rastro que permitió después localizarlos y detenerlos.
En la etapa final del juicio, Ronald fue condenado por asesinato en primer grado, robo a mano armada y varias falsificaciones; en tanto que Kenneth aceptó un acuerdo de los fiscales, testificó contra su propio hermano y recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años, por lo que prontamente es posible que sea beneficiado a salir en libertad bajo ciertas condiciones, según consta en el expediente.
“Ronnie fue ejecutado por un asesinato que no cometió. El indiscutible autor del crimen, Kenneth, su hermano, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Eso significa que algún día Kenneth podrá vivir libre, mientras que Ronnie quedará enterrado a dos metros bajo tierra”, dijo el abogado que defendía al hombre ejecutado.
La ejecución en Florida, algo que continúa siendo tema de polémica, alcanzó en 2025 a 19 personas, una cifra récord desde 1976, y la gestión del gobernador Ron DeSantis impulsó ese aumento. Un informe indica que para los proximos días hay dos ejecuciones programadas: Melvin Trotter, el 24 de febrero, y Billy Leon Kearse, el 3 de marzo.
Además, a nivel nacional, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025. Florida encabezó la lista, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco ejecuciones cada uno.
