Declaró el acusado del crimen de Cynthia Landi a la salida de un boliche y admitió haber disparado

crimen cynthia landi El auto en el que circulaban los autores del crimen en Dorrego.

El joven también confirmó que llegó hasta ese lugar de Dorrego tras recibir un llamado de su primo, Lautaro Nicolás Stagnoli (23), que es el otro detenido que tiene el expediente.

Sin embargo, en su indagatoria no brindó precisiones sobre las otras 2 personas que estuvieron con ellos al momento del crimen. Fuentes judiciales detallaron que relato fue impreciso y poco coherente. Tal es así que las partes habían hablado extraoficialmente realizar un juicio abreviado luego de la declaración, pero esa posibilidad se cayó ante la falta de detalles. Por eso, ahora ambos sospechosos enfrentarán una audiencia de prisión preventiva en los primeros días de marzo.

El crimen en Guaymallén

La reconstrucción del crimen sostiene a que un trío de policías -Víctor Alberto Cisterna (31) y las hermanas Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne (29) Ricarte- y Lautaro Stagnoli se encontraban juntos en la madrugada del 4 de enero pasado. Venían de bailar de un sunset y querían seguir la noche en el boliche Queen, ubicado en Dorrego, a metros del nudo vial.

Sus planes quedaron frustrados cuando tuvieron un altercado con trapitos de la zona, uno de ellos el hermano de Cynthia Landi cuya madre vive en el lugar en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo. Según la Fiscalía, en esa pelea Lautaro Stagnoli fue golpeado por los trapitos por lo que decidió llamar a un primo para que lo viniera a ayudar. En tanto que Víctor Cisterna se comunicó con el 911 para informar lo ocurrido.

cynthia landi crimen 2

Los protagonistas de la pelea se fueron pero regresaron minutos después en 3 vehículos distintos y pasaron por el frente de la casa de Cynthia Landi. La teoría fiscal apunta a que Lautaro Stagnoli y su primo se bajaron de un Chevrolet Corsa gris y efectuaron 5 disparos con una pistola calibre 380. Casi todas las balas impactaron en el frente, menos una que culminó el crimen: atravesó un portón e impactó en la axila de la mujer que intentaba cerrarlo para evitar que sus hijos menores de edad resultaran heridos.

Los 3 policías fueron los primeros en ser detenidos tras el crimen, sin embargo luego recuperaron su libertad bajo fianza gracias a un cambio de calificación. Quedaron desvinculados de hecho de sangre, pero están acusados de encubrimiento agravado ya que se sospecha que no colaboraron con la investigación.